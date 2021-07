Laura Pausini, la foto omaggio a Raffaella Carrà scatena le polemiche/ Lei ‘rimedia’…

Come tanti suoi colleghi, anche Laura Pausini ha voluto dare il suo ultimo saluto a Raffaella Carrà. Lo ha fatto con foto, dediche, messaggi indirizzati a colei che ha definito “la regina, l’unica per me”. Parole toccanti quelle della cantante che, tuttavia, ha sollevato le polemiche quando, a scatti personali, ha aggiunto un’immagine particolare. Uno sfondo nero dominato da un caschetto biondo senza volto e gli anni di nascita e morte di Raffaella Carrà è l’omaggio che la Pausini ha voluto fare alla showgirl scomparsa pochi giorni fa. Un’immagine che, tuttavia, non è piaciuta ad alcuni follower che sono arrivati a definirla “orrenda” o, addirittura, “agghiacciante”. Nelle ultime ore la Pausini ha però deciso di zittire queste polemiche, non cancellando la foto ma aggiungendone altre e più colorate a corredo.

SERGIO JAPINO, EX COMPAGNO RAFFAELLA CARRÀ/ Lei disse "In amore bisogna ridere..."

Laura Pausini ricorda Raffaella Carrà: quel momento con la piccola Paola…

Laura Pausini, d’altronde, ha dedicato a Raffaela Carrà più di un post sul suo profilo Instagram. La cantante ha voluto ricordarla con video, immagini artistiche e anche segni di lutto e foto personali in cui c’è sua figlia Paolo tra le braccia della showgirl. Quest’ultima, in particolare, è accompagnata da queste parole: “Era il 2013, Paola era nata da pochi mesi e ti avevo promesso che appena rientravamo a Roma dopo la sua nascita a Bologna, l’avrei portata subito da te. Volevi conoscerla e coccolarla un po’. Lo sai, da quel momento non ti ha mai lasciata tanto che quando ha iniziato a parlare una delle sue prime parole è stata proprio CARRÁ. Sarai sempre nei nostri cuori RaffaellaRiposa in pace bellissima Anima. Paola, Laura e Paolo”.

Federica e Matteo Pelloni e Barbara Boncompagni "figli" di Raffaella Carrà/ Mamma...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

LEGGI ANCHE:

Gianni Morandi, struggente saluto a Raffaella Carrà/ "Mi manchi, ma ci rincontreremo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA