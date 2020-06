Laura Pausini/ “Pippo Baudo? Mi ha portata in Austria per farmi guarire”

Pubblicità

Laura Pausini deve molto a Pippo Baudo, papà del piccolo schermo e di tanti artisti scoperti nel corso di molteplici anni di fortunata carriera. La cantante si è presentata infatti al Festival di Sanremo dell’93 con quella che poi è diventata la sua prima hit, la canzone La solitudine. L’edizione della kermesse vedeva Baudo alla guida ed è stato proprio lui a consegnarle il premio Novità. Il presentatore ci aveva visto giusto: quel giorno ha rivelato di prevedere per lei una carriera più che brillante. E così è stato. Oggi, sabato 6 giugno 2020, Rai 1 trasmetterà Buon compleanno… Pippo nella sua prima serata. Fra i tanti ospiti che interverranno vedremo anche la Pausini, protagonista di un collegamento emozionante che l’ha spinta fino alle lacrime. Il ricordo è andato quindi a quando aveva 18 anni, era timida ed è riuscita ad affrontare l’Ariston. “Che roba, dopo così tanti anni”, ha dichiarato, “mi hai detto che dovevo pensare a perchè avevo scelto quella canzone e non dovevo pensare alle telecamere. E infatti, a Sanremo ho fatto così”.

Laura Pausini, la vita privata e…

Laura Pausini è sempre riservata quando si parla della sua vita privata e della sfera più intima del suo vissuto. Alcuni mesi fa ha rivelato però di aver vissuto un periodo difficile, tramite i microfoni di Deejay Chiama Italia. La cantante infatti ha confessato di aver avuto un malessere che l’ha lasciata senza voce per quattro mesi e che solo Pippo Baudo ne era a conoscenza. La cantante ha sempre visto nel presentatore una sorta di padre e a quanto pare l’affetto è reciproco. “Mi ha portata in Austria per farmi guarire”, ha detto la Pausini commossa. Il legame fra Baudo e la Pausini è stato sottolineato dal primo anche nel corso dello show live Stasera Laura Pausini – Ho creduto in un sogno, trasmesso pochi mesi fa in replica dall’emittente pubblica. “La storia che vi racconto parte da 20 anni fa e parte con queste immagini, via“, ha detto il conduttore, “noi torniamo indietro di 20 anni per rievocare quel periodo, ma per raccontare anche quello che è successo dopo: le tournée trionfanti, i grandi pubblici accarezzati da lei, da Laura Pausini”. La Pausini, con gli occhi più che brillanti, gli ha chiesto poi di benedirla come futura conduttrice televisiva. Una richiesta che ha lasciato Pippo un po’ titubante, anche se poi ha deciso di benedirla ‘laicamente’ e le ha augurato di poter avversare il suo sogno.

