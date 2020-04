Laura Pausini: “il sorriso di Paolo Carta il più bello”/ Dedica per il compleanno

Pubblicità

Laura Pausini mostra il suo lato più romantico per fare una bellissima dedica d’amore al compagno Paolo Carta. In occasione del compleanno dell’uomo che è al suo fianco, sia nella vita privata che nel lavoto, da anni e che le ha permesso di diventare mamma con la nascita della piccola Paola, Laura Pausini pubblica una foto di Paolo Carta scegliendo delle parole davvero speciali per augurargli buon compleanno. “Chi pensa di aver visto il sorriso più bello, non ha ancora visto il tuo… Buon Compleanno Amore Mio”, scrive la Pausini che, accanto a Paolo Carta, ha trovato la serenità che cercava in amore. Quello tra Laura e il compagno è un rapporto solido, cresciuto anno dopo anno e reso ancora più bello con la nascita di Paola. Nonostante la quarantena, dunque, oggi, per la famiglia dell’artista è un giorno speciale.

LAURA PAUSINI E L’AMORE CON PAOLO CARTA: “15 ANNI INSIEME”

Laura Pausini ha sempre tenuto lontana la propria vita privata dal gossip. Riservata al punto giusto, l’artista parla raramente del suo rapporto con Paolo Carta anche se, da qualche tempo, comincia a sbilanciarsi un po’ di più dedicandogli delle splendide parole d’amore sui social network. Se oggi, la dedica è arrivata per il compleanno, lo scorso 22 marzo è arrivato per l’anniversario di coppia. “15 anni insieme. 5475 giorni. Più di ieri, meno di domani. Ti amo”, ha scritto. Ad essere innamorati della coppia sono anche i fans della cantante che oggi si sono uniti a lei per fare gli auguri a Paolo Carta che sta festeggiando un compleanno decisamente insolito e diverso dai precedenti per la quarantena.





