LAURA PAUSINI/ “Voglio vivere una vita normale” e ricomincia dal cagnolino Lila

La prima tappa del tour dell’anno scorso di Laura Pausini si è tenuta a Roma presso il Circo Massimo. Un evento musicale che ha raccolto i fan della cantante, impegnata in un concerto della durata di due ore e mezzo in cui ha cantato le hit della sua intera carriera. L’artista di Solarolo è stata tra l’altro la prima donna a esibirsi nella location capitolina, trasformata proprio in suo onore in un teatro all’aperto con tanto di tribunette e spalti. “Non ho mai fatto una roba così grande”, ha dichiarato durante la presentazione del live, “oggi ho meno paura del solito, voglio godermi questa serata”. Laura Pausini Circo Massimo verrà trasmesso in replica questa sera, sabato 31 agosto 2019, nella prima serata di Canale 5 e tutti gli ammiratori potranno rivivere le emozioni di appena un anno fa, grazie a tante canzoni popolari. Come il singolo Non è detto, estratto dall’album Fatti sentire, che la Pausini ha scelto per il suo ingresso, seguito da E.sta.a.te al fianco di un corpo di ballo danzante sotto una pioggia di fuochi pirotecnici. Si unirà poi al compagno di vita per un assolo di Paolo Carta grazie alla canzone Le cose che vivi, pubblicata nel ’96 all’interno del disco omonimo. “Le cose si fanno quando è il momento”, dice Laura, come ricorda Rockol, mostrandosi piena di grinta come non mai. “Saranno anche gli ultimi colpi, ma mi sento in una forma pazzesca”, aggiunge, prima di interpretare le ultime tracce della scaletta, fra cui Simili del 2015.

Le vacanze estive di Laura Pausini

Famiglia, relax e solo azioni semplici per le vacanze estive di Laura Pausini, che racconta le sue giornate agli ammiratori tramite i suoi profili social. Negli ultimi giorni ha pubblicato in particolare uno scatto della figlia Paola con la piccola Lila, il cagnolino di famiglia a cui ha creato un profilo Instagram e l’hashtag #Bausini. Una vera star che vanta tra l’altro oltre 4mila follower e che appare spesso al fianco dell’amica umana Paola. “Andare al supermercato e preparare qualcosa di speciale per i miei amici e la mia famiglia”, svela poi la Pausini in un altro post parlando di ciò che le piace più fare durante le sue vacanze. Nella foto, la cantante posa con una maglietta smanicata bianca e una gonna oro, rosa e nero molto corta, zeppe ai piedi e giacchetto in pelle alla mano. Clicca qui per guardare la foto di Laura Pausini. In occasione della replica del suo live al Circo Massimo, l’artista ha inoltre scelto di coinvolgere i fan con un piccolo quiz erogato tramite le Stories, dove chiede per esempio quanti concerti ha raccolto il tour dell’anno scorso. Poi spazio ad altri ricordi, sempre legati all’anno scorso. In una foto si mostra a New York al fianco del compagno Paolo Carta, la figlia Paola e uno degli altri figli del produttore, Jader Carta, il primogenito nato dal suo matrimonio con Rebecca Galli.

Il futuro della cantante

Il desiderio espresso da Laura Pausini per il suo futuro più imminente è quello di imparare a vivere una vita normale. Il suo primo e ultimo stop risale al 2010, quando, per amore di sua madre, accettò di staccare dai concerti per stare un po’ più dietro alla famiglia. Sono passate poche settimane dalla fine del tour con Biagio Antonacci, a cui, a quanto pare, non seguiranno altri live almeno fino al prossimo album. Laura gira il mondo da quando ha 18 anni. Per la seconda volta, oggi, sente il bisogno di prendersi una pausa. Lo ha dichiarato lei stessa al Corriere: “Sento che è arrivato un momento della vita in cui devo imparare qualcosa di nuovo, altrimenti finisce che penso di aver fatto tutto. Vorrei essere più vergine e per farlo devo vivere, leggere, uscire dalla frenesia e dalla velocità, svegliarmi la mattina e andare a letto a mezzanotte… vivere una vita normale”.



