Laura Pausini e Biagio Antonacci, concerto Firenze/ 8 luglio: ecco come arrivare

Laura Pausini e Biagio Antonacci, prosegue il tour a Firenze allo Stadio Artemio Franchi

Stasera, lunedì 8 luglio 2019, l’Artemio Franchi ci sarà il modo di assistere al secondo appuntamento musicale dell’estate. Dopo Ligabue sarà il turno di una collaudatissima coppia di amici formata da Laura Pausini e Biagio Antonacci. I due artisti si esibiranno all’interno dello stadio di Firenze (inizio concerto ore 21). Tanti i provvedimenti presi per garantire una ottima circolazione stradale. “Il consiglio a tutti i fan è di utilizzare i mezzi pubblici, in particolare il treno, per raggiungere lo stadio”, scrivono gli organizzatori del concerto in una nota ufficiale diffusa sul web. I due artisti daranno vita a tre ore di musica, intervallandosi con i loro più grandi successi. Le coreografie dello spettacolo, sono state strutturate ancora una volta, dal poliedrico Luca Tommassini, direttore artistico del tour. “Succedono tante cose, è uno spettacolo nuovo, innovativo, molto corposo – spiegano Laura e Biagio – Vorremmo essere ricordati per due artisti che hanno fatto insieme una cosa diversa e l’hanno fatta con amore, non c’è niente di studiato in quello che abbiamo fatto, c’è sincerità. Di solito all’inizio c’è sempre un ragionamento, invece noi semplicemente siamo amici…”.

Concerto Laura Pausini e Biagio Antonacci: ecco come arrivare



Sul palcoscenico con Laura Pausini e Biagio Antonacci, ci sarà anche la band formata dal direttore musicale (per lei) Paolo Carta (chitarra), dal direttore musicale (per lui, insieme a Stefano De Maio) Massimo Varini (chitarra), da Placido Salamone (chitarra), Fabio Coppini (tastiere), Gareth Brown (batteria), Roberto Gallinelli (basso), Ernesto Lopez (percussioni) e Yuri Barilaro (tastiere). Inoltre, 4 archi (Giulia Monti, Francesca Musnicki, Caterina Coco, Giulia Sandoli), 4 coristi (Claudia D’Ulisse, David Blank, Gigi Fazio e Roberta Granà) e 9 ballerini. Le coreografie sono di Filippo Ranaldi. L’evento musicale si aprirà a partire dalle 21 e dovrebbe terminare indicativamente, circa mezzora dopo la mezzanotte. Per l’ingresso allo stadio sono previste 10 porte: controllate anticipatamente il vostro settore, per evitare di fare doppie file e creare disordine e confusione. Come arrivare agevolmente? “Per raggiungere lo stadio si consiglia l’utilizzo di mezzi pubblici e in particolare il treno, visto che la stazione Firenze Campo di Marte dista soli 300 metri. Al termine del concerto sono stati predisposti treni straordinari in direzione Arezzo, Prato/Pistoia, Siena, Empoli/Pisa/Livorno, mentre tre treni di linea collegheranno dalle 23,32 alle 1,04 la stazione Campo di Marte con la stazione centrale Santa Maria Novella. E’ consentito salire a bordo solo se muniti di biglietto e si consiglia di provvedere in anticipo all’acquisto anche per il ritorno”, scrivono gli organizzatori.

