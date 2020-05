Laura Pertici, moglie Gabriele Corsi/ Lui: “le assenze aiutano il matrimonio”

Pubblicità

Laura Pertici è la dolce metà di Gabriele Corsi. Quello tra la giornalista de La Repubblica e il conduttore è un amore grande che dura ormai da 18 anni e che è stato coronato dalla nascita di due figli, Margherita di 17 anni e Lorenzo di 13. Una coppia unita e solida che, in questi anni, è stata abituata a starer anche molto tempo lontana per il lavoro di entrambi. Il lockdown, tuttavia, ha costretto Laura Pertici e Gabriele Corsi a trascorrere tantissimo tempo insieme. Una prova che la coppia ha superato. A raccontare il lockdown con Laura Pertici è stato proprio Gabriele Corsi che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato: «La penso come Tiziano Terzani, che citava sempre la moglie, ma poi andava in viaggio senza di lei: aiutano le grandi presenze, ma soprattutto le grandissime assenze». Corsi che lo scorso anni ha dormito 300 notti fuori casa, nel 2020 ha trascorso 100 giorni chiuso dentro.

Pubblicità

LAURA PERTICI, GABRIELE CORSI: “IN QUARANTENA HA LAVORATO TANTISSIMO”

Laura Pertici e Gabriele Corsi, oltre ad essere marito e moglie, sono anche due professionisti che hanno affrontato la quarantena in modo diverso. La Pertici, infatti, pur vivendo la vita in famiglia, ha lavorato tantissimo per il suo giornale. A Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, Corsi ha raccontato le giornate trascorse in famiglia durante la quarantena. «Mi sono goduto la famiglia. I miei figli, Margherita e Lorenzo, sono bravissimi. Lui ha 13 anni, lei ne ha compiuti 17 da poco. Ha festeggiato solo con un’amica che abita qui vicino. Non ha potuto fare altrimenti» – ha spiegato il conduttore che, sul rapporto con la moglie, ha poi aggiungo – «Negli ultimi tempi Laura (Pertici, caporedattore centrale di “La Repubblica”, ndr) ha lavorato tantissimo per il giornale».



© RIPRODUZIONE RISERVATA