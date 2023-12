MATTIA NARDUCCI, FIDANZATO DI ANNA TATANGELO/ Lei: “Ha saputo aspettarmi e corteggiarmi, sto bene con lui”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Anna Tatangelo ha parlato del rapporto col fidanzato Mattia Narducci: “L’amore? Va bene. La differenza d’età talvolta è una risorsa: punti di vista differenti, esperienze differenti. Quando ci si può arricchire l’un l’altro è un modo per maturare, goderti le cose e divertirti anche, perché l’amore è anche leggerezza. In questo caso è così.”

La cantante ha poi raccontato come Mattia sia riuscita a stravolgerle in meglio la vita: “Questo ragazzo è arrivato in un momento inaspettatissimo della mia vita e mi fa stare bene. Mi ha colta in un momento di grande stanchezza, perché venivo dalla morte di mia mamma, ero dimagrita 7 chili, sono stata davvero male. E lui ha saputo aspettare e mi ha saputa corteggiare. È riuscito a strapparmi un sorriso.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Anna Tatangelo: “Mattia Narducci è arrivato in un momento inaspettato”

Mattia Narducci è il fidanzato di Anna Tatangelo. Nonostante la differenza d’età, la storia d’amore prosegue a gonfie vele con la cantante di Ragazza di periferia che ha finalmente ritrovato la serenità. “Mi fa stare bene, il tempo ci dirà” – ha commentato la cantante parlando proprio del nuovo fidanzato. Il modello è arrivato inaspettatamente nella vita dell’interprete riportandole un raggio di sole. “È arrivato in un momento inaspettato della mia vita. In un periodo di grande stachezza. Avevo perso mia mamma da poco e non volevo vedere nessuno. Avevo perso 7 chili, non riuscivo a dormire. Lui ha saputo aspettare, corteggiare. Mi fa stare bene, il tempo ci dirà. Riesce sempre a strapparmi un sorriso, è una bella storia” – ha raccontato con la voce rotta dall’emozione la Tatangelo negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin.

Non solo, la Tatangelo si è soffermata anche sulla differenza di età con il modello: “a volte la differenza di età può essere anche una risorsa. Avere esperienze differenti, punti di vista differenti può essere una risorsa. Per me amore è anche leggerezza e con lui mi diverto, sa sempre strapparmi un sorriso”.

Chi è Mattia Narducci, il fidanzato di Anna Tatangelo

Ma chi è Mattia Narducci, il fidanzato di Anna Tatangelo? Classe 1997, Mattia è nato a Piacenza e lavora come modello. Occhi azzurri, sguardo profondo e fisico scolpito è tra i modelli più richiesti nel campo della moda a livello internazionale. Pur avendo soli 26 anni può vantare un curriculum di tutto rispetto, visto che ha sfilato per importantissimi brand di lusso come Armani, Dolce e Gabbana, Gucci, Guess, Philipp Plein e tantissime altre grandi maison. Non solo, il suo volto è stato anche scelto come testimonial per diverse campagne adv di Dolce & Gabbana.

Una carriera internazionale per il giovane compagno di Anna Tatangelo che è tornata ad amare dopo la fine della tormentata storia d’amore con Gigi D’Alessio.











