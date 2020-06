Laura Torrisi e Martina/ L’ex di Leonardo Pieraccioni ora è single e la figlia…

Laura Torrisi è single e a quanto pare fatica persino di credere nell’amore. Che ne è stato di Luca Betti, il fidanzato che sapevamo al suo fianco? “Vuoi aiutarmi a trovare il principe azzurro”, ha chiesto a Francesca Fialdini durante una puntata di Da noi… a ruota libera, “credo più nei cavalli che nei principi azzurri ormai”. Questo non le impedisce comunque di voler essere conquistata, anche perchè andare a ‘caccia’ non fa proprio per lei. “Si può stare bene anche da soli“, ha aggiunto, “sognavo questo viaggio [a Bali, ndr] da più di 7 anni, ma con la bambina ho dovuto aspettare un po’ per poterlo fare. Volevo farlo da sola perchè trovo che viaggiare da soli aiuti tantissimo a crescere, una consapevolezza verso se stessi e verso gli altri. Ti dona proprio occhi diversi. Un po’ di paura mi accompagna sempre, ero lontana da casa. Però quella terra ha un’energia fantastica e le persone sono stupende, ti aiutano a non sentirti sola. Non mi sono mai sentita sola a Bali“. Oggi, venerdì 19 giugno 2020, Leonardo Pieraccioni sarà invece ospite di Top Dieci, il programma in onda nel prime-time di Rai 1. Nessuna menzione riguardo all’ex marito da parte della Torrisi: i due continuano ad avere un ottimo rapporto, anche per via della figlia Martina. In passato si era parlato persino di un ritorno di fiamma fra il regista e l’attrice, ma si è trattato solo di voci di corridoio.

Laura Torrisi, regina di Instagram e la figlia Martina…

Laura Torrisi è ormai una delle regine di Instagram. Scatti mirati, pochi in cui mostra il decolletè e tanto fascino da vendere. Lo scrive persino un’ammiratrice, che in un commento ad una delle sue ultime foto, non ha potuto che rivelare i suoi pensieri: “Amo gli uomini, ma se fossi nata uomo mi sarei sicuramente innamorata di te. Elegante, seria e bellissima donna. Ti stimo tanto“. La Torrisi ha risposto con tante emoji con i baci, di sicuro colpita dalle parole dell’ammiratrice salentina. Clicca qui per guardare la foto di Laura Torrisi e leggere i commenti. In tutti gli scatti (o quasi) la vediamo da sola. Ancora una volta sottolinea il suo essere single, uno status che a quanto pare è ritornato a fare suo solo di recente. In passato si è parlato della sua presunta relazione con Antonello Aiello, il cantautore che secondo alcune indiscrezioni avrebbe conquistato il cuore dell’attrice in seguito alla precedente rottura. Eppure da allora non c’è stato più alcun gossip sui due. Intanto è l’ex Leonardo Pieraccioni a rivelarci qualcosa di più sulla figlia Martina. Sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un video molto particolare che riguarda la ragazzina. “Continuano le personali playlist in macchina quando la Martina ha amiche (ma anche quando è sola“, scrive. In sottofondo un brano delle Black Pink, che a quanto pare Martina e le sue amichette, sedute sul sedile posteriore dell’auto, amano da impazzire. Clicca qui per guardare il video di Leonardo Pieraccioni.

Foto, tanta ammirazione per lei

Video, le playlist di Martina





