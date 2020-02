Laura Torrisi, ex compagna Leonardo Pieraccioni/ Il regista “Da quell’incontro è nata Martina”

Laura Torrisi è la ex compagna di Leonardo Pieraccioni, tra i protagonisti di “Panariello Conti Pieraccioni lo show”, lo spettacolo teatrale tramesso in esclusiva in prima serata su Raiuno. La ex concorrente del Grande Fratello, oggi attrice e showgirl, è stata legata per diversi anni al regista ed attore toscano. Un amore importante da cui è nata anche una bellissima figlia di nome Martina. L’amore tra i due è improvvisamente finito, c’è chi parla per un presunto tradimento dell’attrice anche se non è mai stato confermato da nessuno. Sta di fatto che oggi Laura e Leonardo sono in ottimi rapporti anche per il bene della piccola Martina, che è la loro gioia più grande. Nonostante la fine dell’amore, Pieraccioni parlando della sua ex durante un’intervista ha dichiarato: “è stato l’incontro più importante della mia vita”. Un incontro avvenuto nel 2006 proprio quando Pieraccioni era impegnato a registrare il film “Una moglie bellissima”.

Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni: ecco come ci siamo incontrati

“Quello con Laura Torrisi è stato l’incontro più importante della mia vita. Da quest’incontro fortunato è nata la mia figliola” con queste parole Leonardo Pieraccioni ha parlato del primo incontro con la ex compagna alla rivista Ieri e Oggi. La coppia si è conosciuta proprio sul set del film “Una moglie bellissima” dove Laura ha debuttato come attrice. A volerla fortemente è stato proprio il regista che ha raccontato come l’ha scelta tra tante: “Andavo alla stazione, mi partì il treno. Dovevo preparare Una moglie bellissima, la storia di una ragazza normale che fa un calendario. Mentre aspettavo, non c’erano Facebook o Instagram, vidi una rivista con una ragazza meravigliosa, con un costume da bagno particolare. La comprai e dissi al mio costumista che uno degli scatti doveva avere questa specie di costume. Lui mi rispose: ‘Sì, tu mi parli del costume ma non sappiamo ancora chi è la protagonista’. Io replicai: ‘Tipo questa, chiamiamo questa, così ci facciamo portare anche il costume’. Andò così”. Da allora i due sono stati insperabili per tantissimi anni al punto che nel 2010 hanno coronato il loro amore con la nascita della piccola e amatissima Martina. Anche se oggi il loro amore è terminato, Laura e Leonardo sono grandi amici proprio per il bene della piccola.

