Laura Torrisi, ex di Leonardo Pieraccioni/ “Abbiamo un rapporto di stima e affetto”

Laura Torrisi, attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Nip, è l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni. I due si sono conosciuti sul set di uno dei film più celebri del regista “Una moglie bellissima” e proprio lì, secondo quanto dichiarato da entrambi negli scorsi anni, sarebbe scoccata la scintilla. A sancire la loro unione, nel 2010, la nascita di una figlia, la piccola Martina, prima di dirsi addio nel 2015 e prendere per sempre trade differenti. Oggi, però, i loro rapporti sono più che sereni, come la stessa attrice ha confermato qualche tempo fa nel corso di un’intervista concessa a Vero: “Ci è voluta tanta intelligenza, ma siamo riusciti ad avere un rapporto di stima e affetto”. Negli ultimi anni, per qualche tempo, Laura Torrisi è stata legata al pilota Luca Betti, una relazione che le ha donato una nuova serenità, ma che potrebbe essere già naufragata.

LAURA TORRISI: DI NUOVO SINGLE DOPO LUCA BETTI?

“Quello che sto vivendo con lui è un momento felicissimo”: parlava così, qualche tempo fa, Laura Torrisi in merito alla sua storia d’amore con Luca Betti. “Non me la sento di aggiungere altro – ha detto l’ex di Leonardo Pieraccioni – Penso che per me parlino i miei occhi. Non sono a forma di cuoricino?”. Oggi, però, a quanto pare la loro relazione è stata archiviata e, da quel momento, a Laura Torrisi non è stato attribuito alcun flirt ufficiale. Oggi la vediamo sul piccolo schermo nei suoi ruoli da attrice, ma il suo ruolo principale resta sempre quello di madre della piccola Martina, con la quale condivide la sua quotidianità in una serie di piccoli aggiornamenti social. Per Laura Torrisi, infatti, la famiglia è sempre al primo posto, ma nei mesi scorsi, secondo quanto rivelato proprio da Leonardo Pieraccioni al settimanale Oggi, avrebbe rifiutato di prendere parte al suo ultimo film: “Non è che mi abbia proprio gettato il copione in faccia – ha precisato il regista – ha detto: ‘Non posso dirti nel film le cose che ti dicevo nella vita’”.

LAURA TORRISI: SUI SOCIAL LA SUA QUOTIDIANITÀ, MA GLI HATERS…

Anche Laura Torrisi, come tutti gli italiani, sta vivendo la quarantena a casa. A farle compagnia, la piccola Martina, con la quale condivide compiti, giochi, semplici ricette e, non ultime, anche le pulizie di casa. Tuttavia, nei giorni scorsi l’attrice ha dovuto fare i conti con una hater, che ha risposto a un suo post con un messaggio al vetriolo. In particolare, nella condivisione su Instagram, la Torrisi poneva l’accento sulla voglia della sua piccola di rendersi utile nelle faccende di casa: “Forse questa quarantena sta servendo davvero a risvegliare dei buoni valori in ognuno di noi – ha detto l’attrice – Oggi la mi figliola per la prima volta in 9 anni, vedendomi pulire i vetri di casa, ha chiesto: “mamma posso aiutarti?” Aggiungendo: “ti prego!“”. “E certo – ha tuonato una hater – non ti aveva mai visto pulire e gli è sembrata una cosa nuova e interessante”, parole alle quali l’attrice ha risposto senza perdere l’aplomb: “che mondo triste devi avere dentro per essere così sprezzante e giudicante. Che tu possa ‘risvegliarti presto'”.



