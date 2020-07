Laura Torrisi, ex Leonardo Pieraccioni/ “Da quest’incontro fortunato è nata Martina”

Laura Torrisi è la ex di Leonardo Pieraccioni. Un amore importante quello nato tra la ex occorrente del Grande Fratello e l’attore e regista che la volle fortemente nel suo film “Una moglie bellissima”. Proprio in quell’occasione scattò la scintilla come ha raccontato Pieraccioni durante un’intervista: “andavo alla stazione, mi partì il treno. Dovevo preparare Una moglie bellissima, la storia di una ragazza normale che fa un calendario. Mentre aspettavo, non c’erano Facebook o Instagram, vidi una rivista con una ragazza meravigliosa, con un costume da bagno particolare. La comprai e dissi al mio costumista che uno degli scatti doveva avere questa specie di costume. Lui mi rispose: ‘Sì, tu mi parli del costume ma non sappiamo ancora chi è la protagonista’. Io replicai: ‘Tipo questa, chiamiamo questa, così ci facciamo portare anche il costume’. Andò così”. Così Pieraccioni scelse di contattare la bellissima Laura per la sua commedia campione di incassi al botteghino e come si suol dire il resto è storia. Laura e Leonardo cominciano a conoscersi e frequentarsi e scatta l’amore. Una relazione importante: 5 anni d’amore e la nascita di una bellissima figlia di nome Martina. Poi l’inaspettato addio, anche se la coppia oggi è ancora in buoni rapporti proprio per il bene della piccola.

Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni: perchè è finita?

La storia d’amore tra Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni proseguiva a gonfie vele quando all’improvviso la coppia ha comunicato la rottura. Un via vai di notizie e indiscrezioni sul reale motivo che avrebbe spinto i due a lasciarsi, anche se a chiarire poco dopo ci ha pensato proprio il regista de Il Ciclone che durante un’intervista ha detto: “persone come me hanno speranza solo con le crocerossine. Alcune nostre liti le ho messe nei film: la moglie che accusa il marito di avere una stanza dei balocchi e di non averla mai portata a vedere l’aurora boreale. Quante volte Laura me l’aveva chiesto?. Non stavamo più insieme da due anni e mezzo quando uscì l’intervista al suo presunto amante, era normale che lei facesse la sua vita”. Dietro la fine dell’amore sembrerebbero esserci quindi dei problemi di coppia e un possibile tradimento. “Io sospettavo che avesse incontrato qualcuno ma per vergogna, non volevo fare la figura di quello che si lascia poco dopo aver fatto una figlia, ho preferito non ufficializzare la separazione” – ha precisato Leonardo Pieraccioni che ha poi ha aggiunto “non stavamo più insieme da due anni e mezzo quando uscì l’intervista al suo presunto amante, era normale che lei facesse la sua vita”. Oggi l’attore è in buonissimi rapporti con la ex compagna Laura Torrisi nonché madre della figlia Martina. Un amore che nessuno dei due dimenticherà mai come ha precisato lo stesso Pieraccioni: “quello con Laura Torrisi è stato l’incontro più importante della mia vita. Da quest’incontro fortunato è nata la mia figliola”. Oggi il regista ha ritrovato la serenità tra le braccia di Teresa Magni, mentre la Torrisi dopo la fine della relazione con Luca Betti e un ipotetico flirt con Aiello si è dichiarata single e felice.



