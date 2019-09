Laura Torrisi/ Lacrime per il suo “Nonno Hollywood”, e oggi? (Amici Celebrities)

LAURA TORRISI DUETTA CON ALBERTO URSO AD AMICI CELEBRITIES?

Laura Torrisi non ha certo bisogno di presentazioni. La bella gieffina si è pian piano ritagliata un posto nel mondo della tv e del cinema, spesso al fianco di Leonardo Pieraccioni e non solo, ma ultimamente si è messa in mostra anche con i reality e i talent e, in particolare, con Amici Celebrities. Dopo essersi cimentata ai fornelli di Masterchef, la Torrisi ha deciso di scendere in campo anche con le sue doti canore e nel ballo e nella prima puntata del programma di Maria De Filippi è riuscita a conquistare il pubblico. La sua bravura, la sua eleganza e l’emozione che ha saputo regalare a tutti, le ha permesso subito di salire ai primi posti della virtuale classifica di gradimento del pubblico e anche in quella dei giudici e degli ospiti che le hanno riservato delle splendide parole sin dall’esibizione in squadra sulle note de Il Cielo al fianco del suo coach di canto, Alberto Urso.

LAURA TORRISI IN LACRIME PER IL NONNO AD AMICI CELEBRITIES

Nel video delle prove generali di questa seconda puntata di Amici Celebrities, alcuni frame la mostrano ancora al fianco del pupillo siciliano di Maria De Filippi per un duetto che, ne siamo certi, potrebbe colpire al cuore il pubblico come è successo con Nonno Hollywood. Durante la comparata di canto con Pamela Camassa, l’attrice ha messo in campo non solo la sua bella voce ma anche le emozioni che legano la canzone al suo amato nonno, morto qualche anno fa, a cui era molto legata. La sua esibizione, quasi rabbiosa, ha conquistato il pubblico presente in studio che ha applaudito di buon gusto, ma anche Giuseppe Zeno che è stato ospite della prima puntata come giudice speciale. La commozione non è mancata così come i complimenti per Laura Torrisi che, sicuramente, ha portato a casa la prova. Clicca qui per vedere il video dell’emozionante momento della prima puntata.

LAURA TORRISI, DA AMICI CELEBRITIES AL FESTIVAL DI SANREMO 2020?

Dopo la prima puntata di Amici Celebrities, Laura Torrisi ha avuto modo di raccontare le sue emozioni affidandole ad una lunga intervista al settimanale Chi. La cantante, perché questo è nel programma di Maria De Filippi, ha rivelato che in questo percorso non c’è mai stato un momento facile e che tutto è stato in salita per lei sin da quando ha ricevuto la chiamata della conduttrice perché era timorosa di esibirsi davanti al pubblico perché per lo stesso motivo, in passato, aveva detto no al teatro: “Ero molto titubante: l’istinto era di rispondere un no a causa della mia paura nell’affrontare il pubblico… ma Martina e Maria mi hanno convinta! Il merito è loro… Mi è sembrata un’ottima occasione per provare a superare paure e timidezze e poi sono state importanti, fondamentali, la fiducia di Maria insieme a quella di mia figlia Martina per far sì che io sia qui oggi“. Ma alla domanda se vede o meno la musica nel suo futuro, la Torrisi ha raccontato che sarebbe meraviglioso poter partecipare al Festival di Sanremo sia per una sua voglia personale sia per rendere orgoglioso l’amato nonno: “Chissà, magari un giorno riuscirò ad esaudire anche questo desiderio. Adesso mi concentro su questo. L’universo ci ascolta e alla vita ogni tanto piace stupirci con effetti speciali! Ho sempre sognato e continuerò a farlo, sempre e comunque“.



