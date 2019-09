Laura Torrisi/ Pronta per cantare “Mi esibivo con la spazzola…” (Amici Celebrities)

Laura Torrisi indosserà la maglia Blu in questa nuova avventura che la porterà nel cast di Amici Celebrities. I fan non dovranno attendere molto prima di vederla all’opera, visto che l’ex moglie di Leonardo Pieraccioni sarà presente fin dalla prima puntata di oggi, sabato 21 settembre 2019. Le prove sono iniziate diversi giorni prima del debutto, anche se il momento più difficile per la Torrisi risale alla scorsa settimana, quando la figlia Martina ha vissuto il suo primo giorno di scuola. “In bocca al lupo stellina mia, che sia un anno pieno di soddisfazioni”, scrive sui social pubblicando una foto della bambina con la divisa e fra i banchi di scuola. Dopo aver sconvolto l’estate dei fan con un bikini da urlo, l’attrice è stata pizzicata in questi giorni con l’ex marito Pieraccioni durante una cena. Presente ovviamente anche la figlia della coppia che, come svela Diva e Donna, ha provocato anche qualche lacrima di commozione nel suo papà. Anche se i due ex coniugi hanno sempre mantenuto ottimi rapporti, rivedere Laura e Leonardo di nuovo insieme ha scatenato le ipotesi più disparate: che sia arrivato il momento di ritornare insieme?

Laura Torrisi, Amici Celebrities: grande attenzione alla voce

Il canto sarà la disciplina di Laura Torrisi ad Amici Celebrities e sembra che stia facendo di tutto per tenere al riparo gola e voce. Nell’ultimo post su Instagram la vediamo infatti con un foulard stretto al collo, mentre si prende una pausa dalle fatiche delle prove settimanali. Clicca qui per guardare la foto di Laura Torrisi. Come se la caverà? Sostegno massimo da parte degli ammiratori, che le hanno manifestato il proprio affetto e la mancanza sentita per via della sua recente assenza sul piccolo schermo. Certo non sarà facile per Laura riuscire ad emergere rispetto ai rivali, fra cui spicca Joe Bastianich, l’unico che da quanto sappiamo ha già un bel po’ di esperienza nel mondo della musica. Forse non tutti sanno però che la Torrisi ha sempre avuto una forte passione per il canto. “Cantavo con la spazzola, cantavo con il bastone che serve per tirare le tende”, svela al sito Interviste Romane. A tutti coloro che le chiedevano che cosa avrebbe voluto fare da grande, non rispondeva ‘cinema’. Solo guardando i film di Sophia Loren e di Totò ha iniziato a maturare la volontà di fare anche l’attrice, ma solo come secondo lavoro. Nessun nome d’arte comunque. “C’ho pensato scherzando con gli amici. Mi piace il mio e va bene così”, sentenzia.

Primo giorno di scuola

Voce al riparo

Visualizza questo post su Instagram -2… 😅🙈 #staytuned #workingprogress #amicicelebrities Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura) in data: 19 Set 2019 alle ore 2:27 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA