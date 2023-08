Laura Valente, chi è la moglie di Mango/ Perché lasciò i Matia Bazar e la nuova vita dopo la morte del marito

Laura Valente è la moglie di Mango: dal primo incontro al matrimonio

Quello tra Pino Mango e Laura Valente è stato un grande amore. Entrambi cantanti di professione, si sono conosciuti nel 1983 e subito innamorati. La loro relazione procede senza intoppi, eppure il matrimonio arriva solo molti anni dopo: Mango e Laura si sposano nel 2004. Intanto avevano già avuto due figli: Filippo, nato nel 1995, e Angelina, nata nel 2001.

Laura Valente è rimasta sempre al fianco del marito Mango, fino al terribile giorni in cui un infarto lo ha stroncato. Un vero e proprio dramma per la famiglia, che ha dovuto ripartire da zero. In più occasioni Angelina, durante la sua avventura ad Amici, ha sottolineato come in questi anni sua madre sia stato un perno per lei e abbia dimostrato una forza senza eguali, nonostante il dolore della perdita di suo marito.

Laura Valente è un’ex cantante dei Matia Bazar: perché lasciò la formazione

Laura Valente, come dicevamo, è anche una cantante. Nel giugno 1991 esordisce nella formazione dei Maria Bazar e continua ad esserne la voce solista fino al 1998, anno in cui muore Aldo Stellita, bassista, autore di tutti i testi, e primo tra i fondatori del complesso. “Ho deciso di lasciare i Matia Bazar quando è mancato Aldo Stellita ed è entrato Piero Cassano” – dichiarà la moglie di Mango a Tiscali, precisando – “lì ho capito che non c’erano più le condizioni artistiche per restare nel gruppo. Non ho mai smesso di cantare ma comunque vivendo a Lagonegro non era semplice assentarsi per interviste e altri e ho scelto di stare con i miei bambini. La priorità è sempre stata la mia famiglia”.

