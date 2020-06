Lautaro al Barcellona?/ Calciomercato, è giallo sulla clausola. Marotta ha fretta?

Pubblicità

Tiene sempre banco la vicenda di calciomercato che vede protagonista Lautaro Martinez, prossimo ad approdare al Barcellona in vista della prossima finestra di contrattazione. Continua infatti serrato il dialogo a distanza tra le dirigenze dell’Inter e e del club spagnolo, come pure il tira e molla sulle cifre della conclusione di questo affare, non di facilissima risoluzione in tempi stretti dunque. A dare poi nuovo fiato alle polemiche intorno alla cessione del bomber dell’Inter al Barcellona sono pure state oggi le indiscrezioni raccolte dai media spagnoli e in particolare dal Mundo Deportivo, per cui vi sarebbe una certa distanza dal vero di alcune dichiarazioni di Marotta a proposito della scadenza della clausola rescissoria dello stesso bomber argentino. Ricordiamo infatti molto bene che il ds dell’inter solo pochi giorni fa aveva ribadito che per la cessione dell’attaccante vi era il necessario pagamento della clausola rescissoria, fissata al 7 di luglio. Ma per alcune fonti vicine al Barcellona pare che tale scadenza non sia poi così vicina.

LAUTARO AL BARCELLONA? E’ GIALLO SULLA CLAUSOLA RESCISSORIA

Come è noto da tempo, per la cessione di Lautaro al Barcellona, l’Inter ha sempre chiesto il pagamento integrale della clausola rescissoria, fissata a 111 milioni, ma nelle ultime ore sono sorti forti dubbi sulla scadenza che tale clausola ha. Come riferito prima, per alcuni media spagnoli in realtà tale termine non scadrebbe il 7 luglio ma il 15 dello stesso mese, appena più tardi. Ed è pure parere che la frase di Marotta relativa non sia solo un errore in buona fede, ma frutto di un calcolo ben preciso in vista della prossima contrattazione. Secondo il Mundo Deportivo infatti il tutto sarebbe solo una oculata strategia della dirigenza nerazzurra, per mettere fretta e pressione alla controparte blaugrana, costringendola ad accettare di pagare integralmente i 111 milioni richiesti. Ma pare che sia intenzione del Barcellona non cadere nella trappola ordita dal dirigente e di riprovare a inserire nella trattativa una o più contropartite tecniche, per provare ad abbassare le pretese economiche dell’Inter.



