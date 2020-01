Lautaro Martinez acquista cane: truffato da napoletano/ “Firma falsa sul libretto”

Lautaro Martinez truffato a Napoli. La vicenda è stata ricostruita da Il Mattino e riguarda un cucciolo di cane. L’attaccante dell’Inter aveva infatti acquistato tramite un’inserzione su internet un cane, di razza carlino. Questi fu quindi consegnato al bomber argentino, ma successivamente si è scoperto che il libretto sanitario dell’animale era contraffatto. La vicenda risale al 2018, ma c’è una inchiesta della procura di Nocera Inferiore in ballo. È condotta dal sostituto procuratore Roberto Lenza nei riguardi di un 28enne originario di Napoli, ma residente a Sarno, indagato per falsità materiale commessa da privato. Giorni fa l’abitazione del giovane è stata perquisita: si cercava materiale utile alle indagini. Il ragazzo, interrogato dai carabinieri e assistito dal suo legale, l’avvocato Alessandro Laudisio, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le indagini sono partite quando il medico veterinario ha disconosciuto la firma che si trova sul documento. Dunque non era autentica, ma era stata messa da qualcun altro.

LAUTARO MARTINEZ ACQUISTA CANE: TRUFFATO DA NAPOLETANO

Il medico veterinario ha disconosciuto la firma sul libretto del cane acquistato da Lautaro Martinez e ha sporto denuncia all’autorità giudiziaria. Ora quindi risulta essere parte offesa nel procedimento giudiziario della procura. Il libretto sanitario del cane, che funge da diario, deve essere rilasciato dal medico veterinario, che riporta tutti i dati riguardanti l’animale: dal numero di vaccini fatti alla razza, passando per l’età. L’ipotesi, riportata da Il Mattino, è che l’attaccante dell’Inter, una volta portato il cane dal suo veterinario di fiducia, sia stato allertato da quest’ultimo riguardo alcune informazioni presenti sul documento da chiarire. E quindi potrebbe averlo invitato a rivolgersi dal medico che lo aveva firmato. Alla richiesta di spiegazioni rivolte al veterinario in questione sarebbe emerso il particolare della firma. La procura ora deve valutare se mandare il ragazzo sotto processo o archiviare il caso. Va anche dimostrato se il giovane sia coinvolto in un giro più grande, forse legato alla vendita illegale di cani via internet, o se abbia avuto un ruolo nella contraffazione del libretto sanitario del cane, acquistato da Lautaro Martinez per diverse centinaia di euro.

