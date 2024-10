Dai tempi del ‘Fenomeno’ in casa nerazzurra manca il trofeo individuale più ambito; tra pochi minuti sarà proprio Lautaro Martinez a tentare di invertire la tendenza figurando tra i candidati al Pallone d’Oro 2024. Un attesa che l’attaccante argentino starà certamente condividendo con gli affetti più cari e soprattutto con sua moglie Agustina Gandolfo con la quale ormai vive da anni stabilmente a Milano.

Ma chi è Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez? Il mondo della moda è il suo baricentro professionale come testimoniato dal suo impegno come modella e fashion blogger. Molto sicura dei propri mezzi e riluttante rispetto all’etichetta di ‘moglie del calciatore. “E’ un’idea orribile che circola per ignoranza e che non mi vede affatto d’accordo; sono una mamma, una lavoratrice, una studentessa. La parola Wag andrebbe eliminata dal linguaggio.

La bellezza dell’amore tra Lautaro Martinez e sua moglie Agustina Gandolfo è testimoniata non solo dalle nozze celebrate nel 2023 ma anche dalla nascita di ben due figli: Nina e Theo. Il fidanzamento tra i due è iniziato nel 2018; da allora non si sono più lasciati anche se proprio la modella confessò in passato di aver avuto più di un dubbio rispetto al suo trasferimento fisso a Milano.

“Non è stata una scelta facile” – ha raccontato Agustina Gandolfo, come riporta Il Giorno – “In Argentina avevo negozi di abiti, la famiglia, amici. Ho lasciato tutto ma non mi pento, sono felice”. Per convincere la moglie di Lautaro Martinez è stato determinante proprio il centravanti dell’Inter. “Mi ha conquistata con la sua sicurezza, determinazione. Dal giorno uno mi ha detto: ‘Vedrai che qui staremo insieme’”.