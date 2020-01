Diretta Lecce Inter/ Streaming video tv: Antonio Conte torna a casa (Serie A)

Lecce Inter, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare della città pugliese, è una sfida tra squadre con obiettivi opposti in questa ventesima giornata di Serie A che apre il girone di ritorno. Fischio d’inizio fissato alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 19 gennaio 2020, per Lecce Inter, che vedrà il ritorno nella sua città di Antonio Conte. I padroni di casa di Fabio Liverani però non potranno fare omaggi: dopo la sconfitta di Parma hanno chiuso il girone d’andata con appena 15 punti in classifica, di conseguenza oggi i giallorossi salentini dovranno cercare un’impresa, sia pure decisamente complicata. I punti di differenza sono infatti ben 31 con un’Inter che ha chiuso la prima metà del campionato a quota 46 con il pareggio contro l’Atalanta. Questa per i nerazzurri è una partita da vincere se si vuole inseguire il sogno scudetto, pur tenendo ben presente che da queste parti la Juventus aveva pareggiato. Mai dare nulla per scontato…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Inter sarà garantita da Sky e il principale canale di riferimento sarà il numero 202, cioè Sky Sport Serie A. In aggiunta, gli abbonati alla televisione satellitare avranno a disposizione anche la diretta streaming video garantita dal servizio offerto da Sky Go per seguire la partita di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE INTER

Eccoci adesso all’analisi delle probabili formazioni attese per Lecce Inter. Alcuni acciaccati in settimana per Fabio Liverani, che dovrebbe dunque ricorrere a un 4-3-1-2 in cui Dell’Orco e Meccariello si contendono la maglia da terzino sinistro. Tutto chiaro a centrocampo, in attacco invece la certezza è Mancosu, che sarà il trequartista alle spalle della coppia offensiva formata da due fra Babacar, Falco e Lapadula. In casa Inter invece Antonio Conte ritrova Skriniar e Barella dopo le squalifiche: in difesa dunque si profila l’ennesimo ballottaggio Godin-Bastoni, mentre a centrocampo potremmo rivedere il terzetto Barella-Brozovic-Sensi, con Gagliardini prima alternativa in caso di necessità. Nessun dubbio invece naturalmente davanti, dove Lukaku e Lautaro Martinez sono intoccabili.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Lecce Inter, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono nettamente favoriti gli ospiti, infatti il segno 2 è proposto alla quota di 1,30. Si sale poi a 5,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X), infine una vittoria casalinga del Lecce varrebbe ben 9,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.



