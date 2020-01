Lavagna, treno investe e uccide 40enne/ Paralisi traffico Genova: ritardi oltre 2 ore

Dalle ore 11.26 il traffico ferroviario in Liguria è praticamente paralizzato: dopo che il Frecciabianca diretto a Genova ha investito e ucciso un 40enne all’altezza della stazione di Lavagna, le autorità hanno bloccato l’intero traffico da e verso Genova, con decine di treni coinvolti e una linea di fatto paralizzata con ritardi che giungono fino ai 150minuti. Secondo quanto riportato dal servizio Infomobilità di Trenitalia, «Il traffico è sospeso per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona tra Chiavari e Lavagna. Maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti per i treni in viaggio». Secondo i primi dati raccolti dalle autorità e riportati dai quotidiani locali genovesi, l’uomo si sarebbe lanciato sotto i binari del treno mentre il convoglio arrivava a velocità sostenuta: il corpo è stato scaraventato a diversi metri di distanza sui binari della linea opposta e nulla è stato possibile fare per i sanitari del 118 avvertiti dai macchinisti che senza colpa si sono visti lanciare sotto il proprio treno a corpo morto il 40enne. Su posto ora gli agenti della Polfer per provare a capire i dettagli della dinamica che al momento si profila più come un tentato e purtroppo riuscito suicidio.

RITARDI TRENI E PARALISI TRAFFICO IN LIGURIA: TUTTE LE INFO

Nel frattempo, tutti i treni diretti a Levante sono stati fermati a Chiavari, mentre quelli in direzione Liguria Ponente sono bloccati a Sestri: stando alle comunicazioni di Trenitalia i treni direttamente coinvolti sono stati IC 35510 Salerno (6:26) – Torino Porta Nuova (17:40) e l’IC 665 Milano Centrale (12:10) – La Spezia Centrale (15:21). Nell’immediato, i convogli che sono stati cancellati da Fs sono stati comunicati sia nelle stazioni che nelle app ufficiali, e sono: IC 666 Sestri Levante (11:24) – Milano Centrale (13:53); R 11248 Sestri Levante (11:47) – Savona (14:20); R 24508 La Spezia Centrale (12:47) – Sestri Levante (13:52). Secondo quanto riporta Trenitalia, vi sono anche diversi treni solo parzialmente cancellati poco dopo mezzogiorno con la possibile ripresa a breve nel momento in cui la linea di Genova verrà ripristinata: ecco il lungo elenco apparso sul portale di Fs Trenitalia, «FB 35606 Roma Termini (6:57) – Torino Porta Nuova (13:40): cancellato da Lavagna (11:20) a Genova Piazza Principe (11:57); FB 8613 Genova Piazza Principe (12:10) – Roma Termini (17:03): origine da Chiavari (12:46); IC 511 Torino Porta Nuova (10:40) – Salerno (21:24): cancellato da Genova Piazza Principe (12:24) a Sestri Levante (13:19); R 11239 Savona (9:40) – Sestri Levante (12:13): limitato a Chiavari (11:57); R 11241 Savona (10:10) – Sestri Levante (12:28): limitato a Chiavari (12:15); R 11243 Savona (10:38) – Sestri Levante (13:13): limitato a Genova Brignole (11:46); R 11307 Genova Brignole (10:45) – La Spezia Centrale (12:20): limitato a Chiavari (11:26); R 11245 Savona (11:10) – Sestri Levante (13:30): limitato a Chiavari (13:15); R 11246 Sestri Levante (11:32) – Savona (13:52): origine da Chiavari (11:42); R 11320 La Spezia Centrale (11:35) – Genova Brignole (13:15): limitato a Sestri Levante (12:25); R 11247 Savona (11:40) – Sestri Levante (14:13): limitato a Chiavari (13:57); R 11301 Savona (12:05) – La Spezia Centrale (15:38): origine da Sestri Levante (14:23); R 11250 Sestri Levante (12:32) – Savona (14:50): origine da Chiavari (12:42); R 11319 Genova Brignole (12:45) – La Spezia Centrale (14:27): origine da Sestri Levante (13:35); R 11252 Sestri Levante (12:47) – Savona (15:20): origine da Chiavari (12:58); R 11254 Sestri Levante (13:32) – Savona (15:52): origine da Genova Brignole (14:40); R 11256 Sestri Levante (13:47) – Savona (16:20): origine da Chiavari (13:58); R 11302 Levanto (14:11) – Genova Brignole (15:15): origine da Chiavari (14:34); R 11258 Sestri Levante (14:32) – Savona (16:50): origine da Chiavari (14:43)».

© RIPRODUZIONE RISERVATA