Lavinia Abate, Miss Italia 2022/ “Emozionata, dagli amici i complimenti più belli”

Lavinia Abate, freschissima di titolo di Miss Italia 2022, è stata ospite stamane del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, al fianco di Patrizia Mirigliani, patrona del concorso, nonchè delle altre due finaliste dello show. “E’ stata una notte un po’ particolare”, ha esordito Lavinia. “E’ stato un momento pieno di emozioni, non me l’aspettavo, sono felicissima di questo titolo e spero di portarlo al meglio. Ho 18 anni. I complimenti più belli sono stati quelli degli amici più stretti che mi hanno sempre accompagnata in questo percorso, mi hanno detto che avrei raggiunto i miei obiettivi in ogni caso”.

Miss Italia 2022 ha cantato ieri durante il concorso il suo inedito, essendo lei una cantautrice: “Un’emozione grandissima, c’era la paura che non piacesse. A chi dedico questa vittoria? Ai miei genitori e ai miei amici più stretti che mi hanno sempre sostenuto”.

Patrizia Mirigliani, la storica patrona di Miss Italia nonchè figlia di Enzo Mirigliani, ha commentato così la vittoria di Lavinia Abate a Miss Italia 2022: “Sono molto contenta, c’era un’atmosfera bellissima, cercheremo di supportare Miss Italia 2022, lei studia ancora. E’ cambiato tantissimo il concorso, ma le nostre ragazze hanno dimostrato di essere consapevoli e contemporanee, è quindi un concorso che ci sta”.

Lavinia Abate ha ripreso la parola: “Sono una ragazza umile, il mio identikit di ragazzo rimarrà sempre quello, dovrà essere sempre sicuro di se”. Patrizia Mirigliani ha aggiunto: “Come cambierà la vita di Lavinia? L’anno di Miss Italia è un anno complesso, oggi è in tv a parlare con un grande giornalista e si dovrà confrontare con qualcosa di diverso. Questo talento che ha Lavinia (il canto ndr) cercheremo di supportarlo. Annalisa Minetti quando ha partecipato ha vinto addirittura Sanremo”. Lavinia Abate ha concluso: “Ho questo sogno di diventare cantautrice, ho una grande passione per la musica, sono determinata e spero di realizzare questo sogno”.

