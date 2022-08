Lavinia Biagiotti/ “La morte da brividi di mio padre. Matrimonio e figli? Dico che..”

Lavinia Biagiotti, la malattia del padre: “I brividi a ripensarci”

Lavinia Biagiotti, presidente e CEO di Biagiotti Group, nonché figlia di Laura Biagiotti, icona di una delle più famose aziende italiane, si è raccontata in una bella intervista al Corriere della Sera. Davvero tantissimi i temi affrontati dalla stilista, che ha ripercorso tappe importanti e dolorose della sua vita, come la scomparsa prematura del padre. “Se ne è andato che avevo 17 anni. Mi vengono i brividi a raccontare quando mi dissero che aveva la leucemia. Mi fecero sedere nel salone dove ora siamo sedute e ascoltai in silenzio le loro parole, ‘insieme dobbiamo affrontare una grande prova, Lavinia’ fu l’esordio“.

Lavinia racconta che i medici avevano dato sei mesi di vita al padre, ma alla fine riuscì a sopravvivere per sei anni. Lo stile di vita di Lavinia fa gola a tanti, ma nel corso dell’intervista la Biagiotti sottolinea che per essere infelice è importante saper godere delle piccole cose.

Per quanto riguarda l’amore, nella vita di Lavinia Biagiotti c’è Francesco Jovene, conosciuto da giovanissima allo stadio. “Me ne innamorai subito. Avevo 14 anni, lui 7 di più. Mi ha fatto faticare, non capitolava. Pensava al tennis, alla imminente laurea in giurisprudenza. Si divertiva a uscire con gli amici. Forse non voleva storie serie“. Il matrimonio non è nei piani della coppia, forse perché il lavoro impone ritmi da capogiro. “Eppure siamo ambedue molto religiosi, ogni domenica andiamo a messa”, ha precisato la Biagiotti. Per quanto riguarda la maternità porta semichiusa, anche se “le donne possono procreare fino a 50 anni”.

