Lavinia Mauro abbandona il trono di Uomini e Donne?/ Forte lite con Corvino e…

Ancora una forte lite tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, al termine della scorsa puntata, in camerino, tra Lavinia e Alessio Corvino c’è stata una fortissima lite. Tra la tronista e il corteggiatore c’è stato un durissimo scontro in seguito al quale Lavinia ha pianto. Corvino ha provato a calmarla, ma senza avvicinarsi.

In studio, così, la tronista racconta di essere delusa da Alessio dal quale si sarebbe anche aspettato un abbraccio. Maria De Filippi, dopo aver ascoltato tutto, dà ragione a Lavinia che non nasconde di essere profondamente in difficoltà al punto da aver pensato di lasciare il trono. Lo farà davvero?

Lavinia Mauro medita l’addio a Uomini e Donne

Fortemente in crisi, non avendo le rassicurazioni e le dimostrazioni che vorrebbe da Alessio Corvino e Alessio Campoli prima della scelta, Lavinia svela di aver pensato di lasciare il trono. Gianni Sperti prova a farle cambiare idea proponendo di far scendere altri corteggiatori mentre Alessio Campoli spiega che sarebbe disposto a frequentare Lavinia fuori dalla trasmissione. La tronista, poi, chiede ad Alessio Corvino di svelarle apertamente ciò che realmente prova per lei.

Corvino dà una risposta vaga che non soddisfa Lavinia che poi sceglie di ballare con Federico. Durante il ballo, Corvino si avvicina ballando a sua volta con Lavinia che poi torna a ballare con il tronista.

