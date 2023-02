Lavinia Mauro assente a Uomini e Donne/ La tronista non entra in studio e…

Lavinia Mauro in crisi a Uomini e Donne

Momento delicato per Lavinia Mauro a Uomini e Donne nonostante sia ad un passo dalla scelta. La tronista che, sin dall’inizio del percorso ha mostrato notevoli difficoltà ad affrontare lo studio per la forte emotività, puntata dopo puntata, con l’aiuto della redazione e di Maria De Filippi, si è sentita sempre più a proprio agio. Conoscendo tanti corteggiatori, Lavinia ha scelto di portare avanti il proprio percorso, fino alla scelta finale, solo con Alessio Corvino e Alessio Campoli. Con entrambi, tuttavia, per motivi diversi, Lavinia non si sente ancora sicura al punto da essere pronta per una scelta.

Nelle scorse puntate, la tronista ha avuto un durissimo scontro con Alessio Corvino in camerino e, successivamente in studio coinvolgendo anche Alessio Campoli. Cosa accadrà oggi?

Lavinia Mauro non assente in studio a Uomini e Donne

Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, Lavinia non entrerà in studio. L’assenza della tronista, dunque, è dovuta ad una crisi della tronista o al poco tempo a disposizione di Maria De Filippi?

La tronista non nasconde di voler più manifestazione e più sicurezze dai suoi corteggiatori. Alessio Campoli ha ribadito di essere pronto ad abbandonare lo studio per poter vivere Lavinia fuori dal programma. Basterà per convincere la tronista a fare la scelta? Nel frattempo, l’assenza di Lavinia in studio scatena i rumors del web.

