Lavinia Mauro e Alessio Corvino di Uomini e Donne si sono lasciati/ “Ognuno prosegue per la propria strada”

Uomini e Donne, perché Lavinia Mauro e Alessio Corvino si sono lasciati?

La storia d’amore nata a Uomini e Donne tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino si è ufficialmente conclusa. Ad annunciare la rottura è stata l’ex tronista con una storia pubblicata su Instagram nella quale, pur non spiegando le motivazioni di questa decisione, ha fatto intendere che è stata presa di comune accorto con Alessio. “A volte abbiamo bisogno di metabolizzare cambiamenti e di riflettere senza intromissioni. Mettere noi stessi al primo posto, non per egoismo, ma per necessità”, ha esordito Lavinia prima di rivelare che con Corvino è finita.

Uomini e donne, Giulia Latini diventa la fidanzata di Mattia Carrano/ Fan in visibilio per la nuova coppia!

“Scrivo queste parole per dirvi che dopo un periodo complesso, io e Alessio abbiamo deciso di proseguire ognuno per la propria strada. – ha quindi annunciato – Questo però non cambia il bene e la stima che c’è tra di noi. Ci teniamo a tutelare la relazione che c’è stata e il rapporto che ad oggi continua a esserci tra di noi. Grazia a tutte le persone che, con tatto e non con invadenza, ci hanno sempre dimostrato il loro affetto, il loro sostegno e continuano a farlo.”

Cristiano e Asmaa si sono già lasciati dopo Uomini e Donne?/ Segnalazione choc: "Dura lite in un bar"

Lavinia Mauro e Alessio Corvino, dall’incontro a Uomini e Donne all’addio

Lavinia Mauro e Alessio Corvino si sono conosciuti lo scorso anno a Uomini e Donne e, alla fine di un percorso tortuoso, hanno scelto di stare insieme. I due ragazzi hanno vissuto questa storia da pendolari, vedendosi nei weekend o quando possibile, e tutte le volte che è stata posta loro la domanda su un progetto di convivenza, entrambi hanno dichiarato fosse troppo presto. A distanza di qualche mese dalle loro ultime dichiarazioni, arriva la notizia della fine della loro storia d’amore, Al momento Lavinia è l’unica ad averne parlato, Alessio, invece, si trincera dietro il silenzio (almeno per ora).











© RIPRODUZIONE RISERVATA