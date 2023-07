Lavinia Mauro e Alessio Corvino dopo Uomini e Donne: “La convivenza? Ancora no”/ “Bruciate troppe tappe”

Lavinia Mauro e Alessio Corvino: “Unica coppia ancora insieme dopo Uomini e Donne 2023? Ecco il nostro segreto”

Tra le coppie nate nell’ultimo anno a Uomini e Donne, quella di Lavinia Mauro e Alessio Corvino è l’unica rimasta insieme. Un ‘primato’ del quale i due hanno parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage, alla quale hanno svelato il loro ‘segreto’ per rimanere insieme: “La distanza. – ha ammesso scherzando l’ex tronista – È minima, ma ci consente sia di organizzare la nostra vita sia di incontrarci facilmente. Quando litighiamo parliamo tanto. Forse è questo il nostro punto di forza, parliamo soprattutto delle cose che non capiamo l’uno dell’altra. C’è sempre il confronto.”

Corvino ha appoggiato Lavinua: “È bello rivedersi dopo due o tre giorni nei quali siamo impegnati con il lavoro. Ci godiamo il fine settimana. Quando si presenta un problema ne parliamo in modo da risolverlo.” ha dichiarato.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino, niente convivenza (per ora): “Abbiamo bruciato troppe tappe”

Nel corso dell’intervista, Lavinia Mauro ha poi rivelato quanto Alessio l’abbia aiutata col suo problema d’ansia: “Lui è riuscito a calmare tanti aspetti della mia ansia, a non farmi usare il ventaglio in alcuni momenti. – ha spiegato – Ha sbloccato tante cose. Anche durante il percorso ero riuscita a migliorarmi. Ovviamente l’ansia c’è sempre, ma è diminuita tanto. Durante gli esami o in situazioni che mi agitano c’è, è normale. Ma sta andando molto meglio.”

Quando però si chiede se sia nei progetti immediati la convivenza, la coppia nega: “Oggi stiamo vivendo la nostra relazione come una storia normale. Abbiamo già bruciato tante tappe, per la convivenza ora aspettiamo.” le parole di Alessio. L’ex tronista ha infine aggiunto di voler terminare gli studi prima: “Oggi devo finire le mie cose con lo studio, lui lavora, ha i suoi impegni. Non abbiamo messo la convivenza in secondo piano, ma procrastinata.”

