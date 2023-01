Lavinia Mauro, Uomini e Donne/ Bacio con Alessio Corvino e lite con Campoli…

Lavinia Mauro e il bacio con Alessio Corvino

La scelta di Lavinia Mauro riguarderà Alessio Corvino e Alessio Campoli. La tronista sta affrontando l’ultima fase del suo percorso nel programma dell’amore con i due corteggiatori che, più di tutti, hanno conquistato le sue attenzioni. Nella scorsa puntata, al termine di un’esterna, è arrivato il bacio tra Lavinia e Alessio Campoli. Di fronte al bacio tra i due, non è tardata ad arrivare la reazione di Alessio Corvino che ha espresso il proprio malcontento nei confronti dell’atteggiamento di Lavinia, rea di sminuire i suoi atteggiamenti. Alessio, infatti, ha ribadito di non sentirsi particolarmente apprezzato da Lavinia la quale, a sua volta, non riesce a fidarsi totalmente.

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, Lavinia e Corvino avranno un nuovo confronto dopo un’esterna in cui c’è stato un nuovo bacio tra i due.

Lavinia Mauro e la lite con Alessio Campoli

Il bacio con Alessio Corvino porta Lavinia Mauro a discutere animatamente con Alessio Campoli. Quest’ultimo, di fronte all’esterna e al bacio tra la tronista e Corvino, non nasconde il proprio malumore dando il via ad un’accesa discussione tra i due che coinvolge anche Corvino e parte dello studio.

Furioso e agitato, Campoli lascia lo studio e tale gesto non resta inosservato scatenando così la contromossa di Lavinia che, senza pensarci, decide di seguirlo fuori dallo studio per non rientrare più. Come reagirà a sua volta Corvino di fronte alla scelta di Lavinia d’inseguire Campoli?

