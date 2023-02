Lavinia Mauro, Uomini e Donne/ Bacio con Campoli e Corvino: poi lite in studio

Lavinia Mauro, doppio bacio con Alessio Corvino e Alessio Campoli

Lavinia Mauro, superata la crisi che l’aveva portata a pensare di lasciare il trono senza scegliere, torna al centro dello studio di Uomini e donne per confrontarsi nuovamente con i suoi corteggiatori. Alessio Campoli e Alessio Corvino tra cui sceglierà il ragazzo con cui lasciare la trasmissione di Maria De Filippi e cominciare una vera e propria storia. Dopo aver discusso con entrambe, nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Lavinia sarà protagonista di un doppio confronto.

La tronista ha scelto di vedere in esterna sia Corvino che con Campoli con cui, seppur in modo diverso, ha problemi. Attratta da entrambi, Lavinia si lascerà andare baciando prima l’uno e poi l’altro, ma quale sarà la reazione dei corteggiatori?

Lavinia Mauro, Alessio Campoli e Alessio Corvino: lite a Uomini e Donne

Dopo aver visto le esterne, in studio, scoppia la lite tra Lavinia Mauro, Alessio Campoli e Alessio Corvino. I due corteggiatori non accettano la scelta di baciare entrambi da parte della tronista l’uno dopo l’altro. Lavinia, tuttavia, sottolinea che ha bisogno del bacio per capire anche i sentimenti che prova per l’uno o per l’altro e può fidarsi di entrambi prima di arrivare alla scelta.

Il momento fatidico della scelta, del resto, si avvicina e per Lavinia sta per arrivare l’ora X di svelare il nome del ragazzo con cui provare a costruire una vera storia d’amore. Dopo la lite, così, annuncerà di essere pronta per la scelta?

