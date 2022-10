Lavinia Mauro, Uomini e Donne/ Lite con Ernesto: “Io stavo male e lui fa storie…”

Lavinia Mauro in esterna con Ernesto a Uomini e Donne

Lavinia Mauro non perdona il corteggiatore Ernesto con cui ha fatto un’esterna. Maria De Filippi chiama al centro dello studio, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 5 ottobre, la tronista per un confronto con Ernesto. Il corteggiatore ha organizzato l’esterna portando Lavinia in un posto dove ha avuto un attacco di allergia. Maria De Filippi trasmette così il filmato in cui una Lavinia in evidente difficoltà, pur di concludere l’esterna con Ernesto, chiede di cambiare continuamente postazione fino a quando, a causa dei problemi respiratori, non riesce più a concludere l’esterna.

“Ho chiesto scusa a tutti perchè mi sentivo in colpa, ma non sono riuscita a tornare perchè stavo male. Non riuscivo a respirare”, racconta la tronista che poi punta il dito contro il corteggiatore da cui è rimasta molto delusa.

Lavinia Mauro, lite con Ernesto a Uomini e Donne

Lavinia racconta di essere arrabbiata con Ernesto a causa dell’atteggiamento che il corteggiatore ha avuto dopo l’esterna saltata a causa della sua allergia. “Mentre io stavo male, lui pubblicava storie su Instagram e non ha neanche chiesto come stavo. Io il giorno dopo, nonostante fossi stanca a causa di un esame, ero pronta a vederlo perchè mi sentivo in colpa. Poi mi arriva il video che lui ha postato sui social e ho deciso di non vederlo perchè il suo primo pensiero, dopo la nostra esterna, è stato quello di mettere il video su Instagram”, sbotta Lavinia.

“Vuole eliminarlo?”, chiede Maria De Filippi. “Non risponde, sta in silenzio e si sta scavando la fossa da solo. Ci sono tante cose che mi fanno pensare che lui sia interessato ad altro“, conclude la tronista eliminandolo.

