Lavinia Mauro, Uomini e Donne/ Lite furiosa con Campoli: lui rifiuta l’esterna e…

Lavinia Mauro, lite con Alessio Campoli a Uomini e Donne

Il trono di Lavinia Mauro continua a regalare varie discussioni. La tronista non è ancora arrivata ad una scelta e, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 13 marzo, ha avuto una durissima discussione con Alessio Campoli il quale, nella scorsa puntata, aveva lasciato lo studio non avendo gradito l’atteggiamento della tronista nei confronti del rivale Alessio Corvino. Maria De Filippi manda in onda il filmato del confronto tra Lavinia e Campoli in camerino.

Tra la tronista e il corteggiatore volano parole forti. Durante il confronto, il corteggiatore ribadisce di sentirsi in secondo piano rispetto a Corvino volendo più certezze dalla tronista la quale, invece, di fronte all’atteggiamento del corteggiatore, dice di avere ancora più dubbi.

Lavinia Mauro tra Alessio Campoli e Alessio Corvino

La discussione tra Lavinia Mauro e Alessio Campoli continua anche nello studio di Uomini e Donne. Il corteggiatore vorrebbe maggiori certezze da Lavinia, ormai prossima alla scelta, ma la tronista gli ricorda che se è in trasmissione è perchè lo ha chiamato lei. Una frase che scatena la reazione di Campoli che ammette di essere delusa da tale atteggiamento della tronista.

Maria De Filippi, poi, manda in onda il filmato dell’esterna tra Lavinia e Alessio Corvino fatta in un’atmosfera super romantica in una bellissima Roma di notte. Lavinia, poi, sceglie di ballare proprio con Corvino e Campoli, furioso, torna al proprio posto. “Balli con lui perchè non sono venuto in esterna?”, chiede poi Campoli. “No, ballo con lui perchè volevo ballare con lui”, conclude la tronista.

