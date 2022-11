Lavinia Mauro, Uomini e Donne/ “Non voglio crearmi aspettative, ma…”

Lavinia Mauro, prima esterna con Alessio Campoli

Lavinia Mauro, dopo aver richiesto la presenza di Alessio Campoli, nella nuova puntata di Uomini e Donne, torna ad accomodarsi al centro dello studio per rivedere l’esterna fatta con l’ex scelta di Angela Nasti. Alessio che è arrivato a Uomini e Donne non sapendo chi, tra Lavinia e Federica Aversano abbia richiesto la sua presenza ammettendo di sentirsi più vicino a quest’ultima. Alessio, tuttavia, ha deciso di restare comunque in trasmissione e conoscere Lavinia. La tronista non ha nascosto il proprio interesse ammettendo di aver chiesto espressamente la sua presenza tra i corteggiatori.

Come sarà andata la prima esterna tra Lavinia e Alessio? Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, pare che tra i due ci siano state già le prime incomprensioni.

Lavinia Mauro: il futuro a Uomini e Donne

Lavinia Mauro si sta mettendo totalmente in gioco a Uomini e Donne anche se non vuole crearsi false aspettative per non rischiare di farsi male. “Il bilancio è positivo. Sto vivendo le emozioni di pancia, sento tutto a mille. Sia le cose belle che meno belle. Mi sto divertendo, sto cominciando a conoscere le persone…”, ha detto al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

“Non voglio crearmi troppe aspettative, perché in passato l’ho fatto e poi la realtà era sempre diversa. Mi vivo il momento, cerco di godermi il presente senza aspettative sul dopo. […] Federica? Mi piace perché è una persona schietta e diretta. È sempre stata carina con me, anche quando ero un pò agitata”, ha concluso.

