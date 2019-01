RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ La vendetta di M5s secondo Polillo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI POLILLO

Sembra che più che Quota 100 a far discutere maggiormente in tema di riforma delle pensioni sia il contributo di solidarietà che colpirà gli assegni sopra i 100.000 euro l’anno. Secondo Gianfranco Polillo, il Movimento 5 Stelle, dopo la sconfitta subita in Europa, dove ha dovuto scendere a patti con la Commissione europea e cambiare la manovra finanziaria, “si è vendicato a danno di una fascia più che ristretta di pensionati italiani. Si tratta, secondo la Relazione tecnica, di 24.287 persone”. L’ex sottosegretario all’Economia, in un intervento su formiche.net, ricorda che Claudio Durigon aveva parlato di un’aliquota massima del 20% per il prelievo: una percentuale che Luigi Di Maio e i suoi hanno pensato di raddoppiare proprio quando hanno capito che sarebbero stati costretti a fare retromarcia sul deficit al 2,4% del Pil.

Ma non è tutto, perché ci sono degli studi che “hanno mostrato come lo squilibrio tra quanto versato e quanto ricevuto, sotto forma di pensione, sia massimo per le rendite che oscillano intorno ai 2.000 euro mensili. Mentre per quelle superiori a 6 mila euro si abbia una sostanziale equivalenza”. Dunque non sembrerebbe esserci molto da tagliare e, oltretutto, se la logica è quella di punire gli assegni di importo non corrispondente ai contributi versati, allora sarebbero altri i pensionati da colpire. Ecco quindi quello che Polillo definisce “il ginepraio creato dalla voglia di ‘vendetta’ dei 5 stelle. È un altro piccolo smottamento dello ‘stato di diritto’ della nostra tradizione giuridica. Dalle conseguenze imprevedibili”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA