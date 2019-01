RIFORMA PENSIONI 2019/ Rischio ingorgo per Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, RISCHIO INGORGO PER QUOTA 100

C’è attesa per i decreti con cui il Governo dovrà dare effettiva forma alla riforma delle pensioni con Quota 100 e al reddito di cittadinanza (oltre che alle pensioni di cittadinanza). Il Corriere della Sera ricorda che in assenza dei provvedimenti da martedì è scattato l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita. Concretamente ora ci vogliono 67 anni per accedere alla pensione di vecchiaia a 43 anni e 3 mesi (43 anni e 3 mesi per le donne) per la pensione di anzianità. Il Governo avrebbe dovuto bloccare quest’ultimo requisito a 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne), ma servirà il decreto per farlo. Così come per riportare da 41 anni e 5 mesi a 41 anni la soglia contributiva richiesta per il pensionamento dei precoci introdotto insieme all’Ape social. Misura che è scaduta e di cui si attende, sempre tramite decreto la proroga. Proroga che dovrebbe arrivare anche per l’Opzione donna.

Secondo quanto scrive il quotidiano milanese, poi, se il Governo non si sbrigherà a varare il decreto su Quota 100 potrebbero nascere dei problemi gestionali sulla misura. “È prevedibile infatti che si crei un’ingorgo, non appena l’Inps, dopo la pubblicazione del decreto legge, sarà in grado di emanare le sue circolari. Basti pensare che dal primo aprile decorreranno le pensioni con almeno quota 100 (ma anche 101 con 63 anni d’età, 102 con 64, 103 con 65 e 104 con 66) di chi finora è stato bloccato dal fatto di dover raggiungere appunto i 67 anni previsti dalla pensione di vecchiaia”, si legge sul Corriere. In effetti c’è già chi è in possesso dei requisiti per accedere alla pensione e dunque cercherà di presentare domanda appena possibile.

