RIFORMA PENSIONI 2019/ Boldrin contro Quota 100 e in difesa di Elsa Fornero (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BOLDRIN

Michele Boldrin ritiene che la Quota 100 sia “una presa in giro. L’idea di smantellare la riforma Fornero, poi, è sbagliatissima perché quella legge è stata l’unica cosa decente che il governo Monti ha fatto. Bisogna mettersi in testa che il sistema pensionistico italiano è un sistema che ‘ruba’ il futuro ai giovani, dando loro aspirine per curare un tumore”. L’economista, intervistato da interris.it, spiega che “in Italia si prendono pensioni troppo alte rispetto alla capacità di reddito del Paese” e arriva a dire che “le pensioni sono la tassa più alta. Basti pensare che l’Italia spende il 16% del Pil in pensioni, quattro volte quello che spende in educazione. Se i soldi che spendi in spesa pubblica li usassi bene – quindi non in pensioni dove ti inventi la quota 100 perchè devi puntare ai voti – investendoli in educazione, forse avresti una forza lavoro più preparata che consentirebbe al Paese di crescere”.

Dal suo punto di vista, poi, “chiunque voglia aumentare ulteriormente le pensioni rischia di far male a tutti i ragazzi che hanno meno di 40 anni. La quota 100 è solo una finestra creata per intercettare voti e determinerà meccanismi astrusi, permettendo ad alcuni privilegiati di andare in pensione prima”. Boldrin spiega anche che la vicenda degli esodati, sorta a seguito della riforma delle pensioni del 2011, “non fu colpa di Elsa Fornero! Si trattò di un errore tecnico di cui lei, anzi, si assunse la responsabilità politica. La questione esodati è stata usata in maniera strumentale per smontare agli occhi della gente una riforma che ha fatto solo che bene a chi ha meno di 40 anni e che era necessaria per salvare il Paese”.

