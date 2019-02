RIFORMA PENSIONI 2019/ Landini spiega le obiezioni dei sindacati a Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LANDINI

Oggi i sindacati scendono in piazza e tra i temi della loro mobilitazione c’è anche la riforma delle pensioni. Maurizio Landini ha rilasciato un’intervista al sito di Rassegna sindacale in cui segnala che “povertà e riforma della legge Fornero sono due problemi centrali e devono essere affrontati, ma occorrono misure concrete. Quelle approntate dal governo non aboliscono la Fornero e mescolano lotta alla povertà con provvedimenti contro la disoccupazione. Le nostre obiezioni sono di merito”. Dal punto di vista del Segretario generale della Cgil, se grazie a Quota 100 “qualcuno potrà andare in pensione prima, siamo naturalmente contenti. Ma questo non significa aver modificato la legge Fornero”.

Infatti, sottolinea Landini, “la misura introdotta dal governo ha due paletti rigidi: bisogna avere 62 anni di età e 38 di contributi. Se non si rispettano entrambi questi due requisiti, in pensione non ci si va”. Questo vuole dire che “se una persona ha 60 anni d’età e 40 anni di contributi, e cioè ha lavorato per più tempo rispetto ai paletti previsti da quota 100, in pensione non può andarci”. Il numero uno della Cgil ricorda che i sindacati chiedono “non di bloccare i 62 anni di età con i 38 di contributi, ma di avviare una trattativa per cambiare davvero la riforma Fornero su vari aspetti. Chiediamo un sistema che guardi ai giovani, alle donne, che preveda meccanismi anche per chi ha avuto carriere discontinue, di separare la previdenza dall’assistenza e riconoscere realmente le diversità che esistono, ai fini previdenziali, tra i diversi lavori”.

