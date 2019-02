RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Nuova richiesta al Governo dagli esodati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA RICHIESTA DEGLI ESODATI

Il Governo lavora agli emendamenti relativi al decreto sulla riforma delle pensioni con Quota 100, ma sembra che non verranno mantenute “le promesse formalmente fatte dal Ministro del Lavoro di risolvere l’annoso dramma degli esodati”. È quanto mette in luce il Comitato esodati licenziati e cessati, dove si ricorda come non ci sia intenzione di approvare la nona salvaguardia (nonostante sia prevista nel programma elettorale della Lega) e nemmeno di riconoscere l’esistenza dei circa 6.00 esodati esclusi “adducendo la circostanza che l’Inps non certifica tale platea quantificata in meno di 100 interessati, individuati non si sa bene con quali criteri, quando al Sottosegretario Cassano (del precedente Governo) la stessa Inps ne certificava oltre 3.000”.

“I 6.000 esodati esclusi dalla Ottava Salvaguardia non chiedono assistenzialismo (tra l’altro numerosi di loro non potranno neanche accedere alle misure ipotizzate!), ma hanno diritto ad una soluzione previdenziale”, si legge ancora nel comunicato. Nel quale si ribadisce un punto molto importante: “Le risorse finanziarie per salvaguardare anche gli ultimi 6.000 Esodati ci sono! Infatti, i soli risparmi dell’ottava salvaguardia, riversati al Fondo per l’Occupazione Sociale e Formazione (Fosf) con la precedente legge di stabilità, ammontavano a circa 776.6 Mln, ben sufficienti a garantire, in misura pressoché doppia, al fabbisogno economico della Nona Salvaguardia valutato in 339.9 Mln”. Da qui la richiesta al Governo di “trovare una soluzione previdenziale equa, equilibrata e definitiva per tutti i 6.000 esodati tuttora rimasti esclusi”.

