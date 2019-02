RIFORMA PENSIONI 2019/ Gli errori di Quota 100 secondo Brambilla (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

Intervistato da Open, Alberto Brambilla ha ribadito le sue critiche relative alla riforma delle pensioni con Quota 100, perché così come è stata fatta “peserà sulle nuove generazioni perché è un costo a debito. E quindi qualcuno questo costo a debito lo dovrà sanare. Siccome non lo sanerà uno che ha 70 anni, lo pagheranno i giovani”. Nello specifico l’ex sottosegretario al Welfare ritiene che l’errore principale sia stato non prevedere vincoli o “nessun ricalcolo della pensione con il metodo contributivo”. Questo non toglie “che in un sistema pensionistico come il nostro andassero ricercate delle flessibilità nuove rispetto alla rigidità della Fornero. Ma questa flessibilità in uscita poi la si paga” e con questa Quota 100 il conto viene a gravare “sulle spalle delle nuove generazioni”.

Brambilla ha anche spiegato in che modo il debito pubblico aumentato grava sui giovani: “Anzitutto, siamo il paese che spende di più in assoluto in interessi sul debito. Se noi spendessimo 10 miliardi in meno di interessi – e dunque se avessimo un debito un pochino più basso – questi 10 miliardi in più potremmo spenderli, per esempio, in tecnologie, sviluppo, ricerca. O ancora: per tenere in Italia i medici che hanno fatto la specializzazione qui, senza regalarli ai sistemi sanitari europei, per tenerci i nostri ricercatori, per finanziare la ricerca. Per un paese che non ha materie prime, la ricerca è veramente l’unica materia prima buona. Purtroppo però noi questi soldi non li risparmiamo, noi nella ricerca non investiamo nemmeno un punto di Pil”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA