RIFORMA PENSIONI 2019/ La disuguaglianza introdotta da Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SARACENO

Anche secondo Chiara Saraceno la riforma delle pensioni con Quota 100 “non è il superamento della riforma Fornero perché la maggior parte dei lavoratori continuerà a dover andare in pensione con le regole introdotte con quella”. Intervistata da pensionipertutti.it, la sociologa spiega che la misura del Governo “introduce un’ulteriore forma di disuguaglianza tra lavoratori: tra chi ha avuto storie contributive ininterrotte e ha maturato una pensione sufficiente e chi ha storie lavorative più interrotte e ha maturato una pensione più bassa. I primi, per lo più uomini che vivono al Nord, potranno andare in pensione più giovani e goderla più a lungo, perciò con un elevato rischio che la loro pensione ad un certo punto sia pagata dai fondi pubblici, quindi a carico delle generazioni più giovani. I secondi dovranno andare in pensione con le regole standard, cioè più vecchi, e ne fruiranno per meno anni”.

Dal suo punto di vista, “le donne è più probabile che si trovino nel secondo gruppo, vuoi perché hanno carriere contributive più corte/interrotte, vuoi perché, per questo motivo e per i differenziali salariali, maturano pensioni più basse”. Saraceno evidenzia anche che da tempo sostiene che alle donne “che hanno avuto figli e alle donne e uomini che si sono presi cura di un famigliare non autosufficiente dovrebbero essere riconosciuti contributi figurativi”. Inoltre, ritiene “l’opzione donna un imbroglio a carico delle donne: si fa pagare loro in termini di riduzione della pensione la possibilità di lasciare ‘precocemente’ il lavoro per occuparsi, gratuitamente, del lavoro di cura nei confronti di anziani, un marito, nipoti”.

