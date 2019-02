RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Le istanze dell’Anief per il turnover nella scuola

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PACIFICO

Entro il 28 febbraio il personale della scuola dovrà presentare la domanda relativa alla possibilità di utilizzare, avendone i requisiti, la riforma delle pensioni con Quota 100. Secondo Marcello Pacifico, occorre far sì che l’uscita dal lavoro per molti insegnanti sia accompagnata da un piano straordinario di assunzioni innanzitutto mirato alla stabilizzazione dei precari con almeno 36 mesi di servizi e risultati idonei negli ultimi concorsi. “Certamente la pensione anticipata produrrà un aumento del turnover la cui domanda potrà essere soddisfatta soltanto se si procederà ad assumere tutti i precari abilitati o senza abilitazione ma con 36 mesi su questi posti, e se si coglie l’occasione per assumere anche i docenti idonei degli ultimi concorsi, del Fit e far rientrare tutti i docenti immobilizzati per colpa di un algoritmo impazzito”, sono le parole del Presidente dell’Anief riportate da Orizzontescuola.it.

Secondo Pacifico è inoltre arrivato il momento di “ripensare l’intera struttura dello stipendio del personale docente, educativo ed Ata e la sua buonuscita, perché non tutti i lavori sono usuranti come quello che si svolge a scuola e non si può essere penalizzati in un sistema contributivo dove gli stipendi sono stati sganciati dell’inflazione e la pensione sarà sempre più vicina all’assegno sociale. Ci vuole un salario minimo di cittadinanza nel rispetto dei dettami della Costituzione e un rateo-pensione dignitoso per chi ha lavorato almeno 35 anni nella scuola”. Un’istanza che, come si può ben vedere, si ricollega al tema pensionistico.

