RIFORMA PENSIONI 2019/ La messa a sistema che manca per Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PETTENI E BANI

Come noto, sono tante le domande per accedere a Quota 100 che sono state presentate all’Inps, grazie anche all’attività dei patronati come l’Inas-Cisl. I sindacati avrebbero voluto una riforma delle pensioni diversa e più condivisa, ma “noi come patronato assistiamo in tutto e per tutto, un servizio di accoglienza, ascolto, accompagnamento e informazione svolto a tutto tondo. D’altra parte il tema previdenziale è delicatissimo, un’importante scelta della vita che deve essere tradotta nella pratica. Le norme aprono ventagli di possibilità, noi ci impegniamo ogni giorno per cogliere le migliori a seconda della specifica, personale situazione lavorativa”, spiega il Presidente nazionale dell’Inas Gigi Petteni, che è stato nella sede di Lucca. Lagazzetta.it riporta alcune sue dichiarazioni, nelle quali ricorda per esempio che “fummo noi di Cisl che in qualche modo varammo il termine quota cento, anni fa, nella ricerca di un equilibrio tra età anagrafica e anni di lavoro”.

Il Segretario generale della Cisl Toscana Nord, Massimo Bani, evidenzia invece che la riforma delle pensioni “avrebbe dato i suoi massimi frutti se il Governo avesse interpellato e ascoltato i sindacati in modo da metterla a sistema con le ‘porte’ di uscita che erano state frutto di nostre contrattazioni precedenti, che sono ancora in essere e che talvolta possono risultare tempisticamente anche più convenienti del Quota 100. Mi riferisco all’Opzione Donna, che può anticipare l’uscita fino a 9 anni rispetto alla pensione di anzianità, isopensione, lavori usuranti, Ape volontario, Ape sociale e lavoratori precoci”.

