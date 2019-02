RIFORMA PENSIONI 2019/ Le bocciature di Quota 100 ricordate da Ambrogioni

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI AMBROGIONI

La riforma delle pensioni con Quota 100 e il reddito di cittadinanza vengono bocciati anche da Itinerari previdenziali. È quanto sostiene Giorgio Ambrogioni, secondo cui il Rapporto dell’istituto presieduto da Alberto Brambilla di fatto contiene indicazioni che non promuovono “un aumento eccezionale e non programmato dei pensionati, nonché un incremento di 8 miliardi della spesa assistenziale” come quello previsto dal “decretone”. Il Presidente della Cida ritiene anche che il Rapporto faccia “chiarezza sulle reali dinamiche delle nostre pensioni: la spesa pensionistica è sotto controllo, ma la ‘zavorra’ della spesa assistenziale, in continua crescita, determina un peso insostenibile per le casse dello Stato”. Dunque, “se non viene separata la spesa pensionistica da quella assistenziale, che è in continua crescita, proseguiranno gli allarmi sulle pensioni da parte degli Organismi economici internazionali e le bocciature delle agenzie di rating”.

Per Ambrogioni “è evidente che occorre procedere al più presto alla separazione fra previdenza ed assistenza, per fare chiarezza nei conti e avere un quadro preciso sul quale inserire un corretto corpo normativo, sia esso di gestione dell’esistente, sia di riforma e orientamento futuro”. Tornando alla riforma delle pensioni, il Presidente della Cida boccia il divieto di cumulo previsto per Quota 100 e conferma il “giudizio fortemente negativo su misure quali il blocco della perequazione delle pensioni all’inflazione e il contributo di solidarietà su quelle di importo medio-alto. Si tratta di provvedimenti demagogici, che alimentano l’odio sociale, sono ininfluenti per l’equilibrio dei conti pubblici e, a nostro parere, risultano viziati di incostituzionalità”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA