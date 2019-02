RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Le richieste dell’Anp al mondo politico

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE DELL’ANP

Mentre il decreto relativo alla riforma delle pensioni con Quota 100 è ancora fermo al Senato, la Giunta dell’Associazione nazionale dei pensionati aderente alla Confederazione italiana agricoltori torna a chiedere l’adeguamento delle pensioni minime a 650 euro, come previsto dalla Carta sociale europea, entro tre anni. L’Anp fa infatti notare che sono circa 700 mila i pensionati ex agricoltori che, pur avendo superato i 70 anni, continuano a lavorare nei campi per avere un reddito dignitoso. Cosa che di fatto non aiuta il ricambio generazionale. Sul fronte previdenziale, secondo la Cia è poi importante “inserire gli agricoltori (Coltivatori diretti e Iap), tra le categorie dei lavori usuranti, affinché usufruiscano di anticipi pensionistici senza penalizzazioni (Ape Sociale)”.

L’Anp evidenzia altresì l’importanza di rivedere “l’impianto normativo di indicizzazione delle pensioni al fine di giungere ad un sistema di perequazione certo e rispondente alle concrete necessità di spesa derivanti dalle dinamiche inflattive. Ciò adottando anche il sistema IPCA (l’indice dei prezzi armonizzato per tutti i Paesi dell’Unione europea) anziché il FOI (l’indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati), con un paniere che tenga conto dei reali consumi degli anziani, ovvero, beni alimentari, trasporti”. Infine, c’è anche la richiesta di ridurre “il carico fiscale sui pensionati tra gli 8 ed i 28 mila euro annui, armonizzandolo con quello del lavoro dipendente”. Proposte quindi non nuove, ma che finora non sono riuscite a fare breccia nel mondo politico italiano.

