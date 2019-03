RIFORMA PENSIONI 2019/ Quota 100 non funziona dappertutto (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, DOVE NON FUNZIONA QUOTA 100

Se è vero che a livello nazionale sono arrivate molte domande per accedere a Quota 100, pare che in provincia di Matera la novità della riforma delle pensioni abbia interessato meno di 400 persone. L’edizione locale della Gazzetta del Mezzogiorno riporta le parole di Giuseppe Amatulli, segretario regionale della Cisl, il quale evidenzia che “sono molti i lavoratori del nostro territorio che hanno rinunciato all’opportunità di Quota 100, e questo dopo aver fatto qualche conto in tasca e aver capito che economicamente non ne vale la pena. Certo, è un’occasione per qualcuno ed è giusto che si usufruisca della scorciatoia, ma indubbiamente siamo di fronte a un provvedimento-finestra che non attrae più di tanto”.

Secondo Franco Coppola, Segretario provinciale della Uil, “Quota 100 non sarà in grado di rispondere in modo completo alle esigenze dei lavoratori. Serve un intervento strutturale, basato sulla flessibilità in uscita dai 62 anni, e, nel sistema contributivo, il superamento degli attuali vincoli”. Per questo il sindacalista sottolinea la necessità di un confronto tra Governo e parti sociali, lo stesso cui fa riferimento Eustachio Nicoletti, Segretario provinciale della Cgil, spiegando che “bisogna sedersi ad un tavolo e ragionare sul sistema pensionistico includendo, ad esempio, altri soggetti, penso ad esempio ai lavori usuranti gravosi, uscendo definitivamente e compiutamente dalla gabbia della legge Fornero”. Questo perché “siamo di fronte solo ad una ‘finestra’ che può essere utilizzata per andare in pensione anticipatamente, e non di una riforma della legge Fornero, così come era stato annunciato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA