RIFORMA PENSIONI/ I problemi creati da Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MANNINO

“Quota 100 crea soprattutto problemi anziché risolverli”. Questo il parere di Fortunato Mannino, Segretario generale della Cisl Viterbo, riportato da tusciaweb.eu. Il sindacalista evidenza diversi problemi della riforma delle pensioni varata dal Governo: “Uno su tutti. È stata pensata per aumentare i posti di lavoro. Tanti vanno in pensione e tanti altri li dovrebbero sostituire. Ma così non è, perché la richiesta di anticipare la pensione viene soprattutto dalla scuola e dal pubblico impiego. In tal caso quale ricambio ci può essere se per entrare nell’amministrazione pubblica servono i concorsi pubblici e questi sono stati bloccati così come è stato stoppato anche il turnover?”. Secondo Mannino, è difficile che i lavoratori autonomi usino Quota 100, visto che poi una volta in pensione non potrebbero avere altro reddito, stante il divieto di cumulo.

Dal suo punto di vista è poi difficile che edili e braccianti possano mettere insieme 38 anni di contributi, considerando anche che “vanno realizzati nell’ambito dello stesso ente previdenziale”. Per Mannino, quindi, Quota 100 conviene “ai disoccupati che hanno già raggiunto i 38 anni di contributi e agli esodati, ossia chi ha interrotto il proprio rapporto di lavoro in conseguenza di accordi di ristrutturazione o crisi aziendali, ma che non ha ancora diritto alla pensione. Per lo più over 50”, conviene “a chi si è stufato di stare nel mondo del lavoro, non ce la fa più e si accontenta di quello che ha maturato in 38 anni di contributi. Sembra quasi un altro ammortizzatore sociale. Come sindacato consigliamo di rifletterci bene”.

