RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Scontro sui vitalizi in Sicilia (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, SCONTRO IN SICILIA SUI VITALIZI

Se a livello nazionale si continua a discutere della riforma delle pensioni con Quota 100 e dei suoi effetti positivi o negativi a seconda da quale angolazione li si guarda, in Sicilia l’attenzione sembra essere concentrata sui vitalizi degli ex deputati regionali. Gianfranco Micciché, infatti, si è già espresso contro una norma sul modello di quella approvata per i parlamentari nazionali, spiegando che ci sarebbero persone, già in età avanzata, che si vedrebbero ridotto di molto l’importo del loro assegno. Ma Giancarlo Cancelleri ritiene che il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana dovrebbe dire chiaramente che gli ex deputati hanno anche pensioni legate alla loro attività lavorativa e quindi non cadrebbero certo in povertà.

“Se uno che oggi prende seimila euro, vede ridotto il proprio vitalizio fino a mille euro, vuol dire che dentro l’Ars non ha passato molto tempo. Questo significa quindi che riceve altri vitalizi o è che ha avuto tanto tempo per lavorare e avere una pensione propria”, chiarisce il vicepresidente dell’Ars. “Il tema è uno: a livello nazionale Stato e Regioni stanno cercando di trovare un metodo univoco per intervenire in tutta Italia. Ma bisognerà partire comunque da un punto: il ricalcolo dei vitalizi su base contributiva”, senza dimenticare che “entro la fine di aprile le Regioni dovranno fare questi tagli. E non potranno essere tagli lineari, ma bisognerà ricalcolare il vitalizio”, sono le parole di Cancelleri riportate da livesicilia.it. Vedremo quindi se le pressioni di M5s su Micciché avranno effetto o meno.

