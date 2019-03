RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, Bongiorno: sarà un successo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BONGIORNO

Giulia Bongiorno parla di “successo” a proposito della prevista adesione di circa 100.000 dipendenti pubblici a Quota 100, la principale novità della riforma delle pensioni, già quest’anno. Intervistata da La Verità, il ministro per la Pubblica amministrazione spiega che ci sarà un importante ricambio generazionale, visto che l’età media nel pubblico impiego è sopra i 50 anni. “La grande trasformazione avverrà quando finalmente tutti i servizi saranno offerti digitalmente, con personale adeguatamente preparato e con giovani già pronti a questo approccio”. Bergamonews ha invece intervistato Mariangelo Cossolini, uno dei più esperti chirurghi italiani, cui ha rivolto anche una domanda relativa a Quota 100, che sembra potrà avere effetti importanti sulla sanità.

“Io ho il dente avvelenato su questa cosa. Sono a quota 107 o 108, credo. Ma so che mi verrà decurtata la pensione per permettere a gente più giovane di me e che ha lavorato meno di andare in pensione prima del sottoscritto. E non mi si parli di lavori usuranti”, ha detto Cossolini, secondo cui ci sono tanti colleghi che andranno in pensione. Difficile, dal suo punto di vista, dire se ci sarà l’esodo di massa di cui si parla. “Rispetto ad altri Paesi gli organici in Italia erano di fatto gonfiati con la scusa di fare svolgere ai medici anche mansioni amministrative. Ora siamo alle prese con una riduzione degli organici. Non è detto che tutti vengano rimpiazzati, ma si possono sempre andare a prendere professionisti dall’estero”, ha aggiunto il chirurgo, secondo cui le norme europee sugli orari di lavoro nel nostro Paese vengono interpretate “in modo molto più restrittivo che in altri paesi”.

