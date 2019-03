RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, Durigon parla della spinta di Salvini (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Claudio Durigon, durante un incontro di presentazione a Roma del libro “Tutti contro Salvini”, scritto dal giornalista Pietro De Leo, ha raccontato di come il leader leghista abbia “dato grande energia su ogni dossier, su quota 100 ha sempre mantenuto la barra dritta, io ho fatto il resto, investito di grande responsabilità ho cercato di capire, ho parlato con Boeri, con altri economisti, che mi dicevano ‘è una pazzia’, ‘delitto dell’Inps’, ‘delitto della previdenza’, avevamo tanti contro”. Secondo quanto riporta Adnkronos, il sottosegretario al Lavoro ha evidenziato che “è stata una battaglia, ma c’era sempre Salvini che mi spingeva avanti, che puntava a portare a casa la riforma delle pensioni”.

“Non si sente più parlare di quota cento, ora stanno tutti zitti, questo perché, in un solo mese sono già arrivate 75mila domande, c’è stata una comunicazione devastante su questa norma, ma gli italiani sono andati al patronato e hanno aderito, senza dirlo alla moglie che andavano in pensione”, ha poi aggiunto. Durigon ha anche parlato delle critiche ricevute circa l’impossibilità di avere un nuovo occupato per ogni persone che andrà in pensione. “Queste persone che escono, queste 75mila che stavano dando alle aziende, erano però sfruttate, di certo erano demotivate”, quindi sarebbe meglio parlare “non di un rapporto uno a uno, ma di -1 a 0,4%”, quindi con un saldo positivo “reale”. “Matteo ci ha detto, ‘abbiamo portato a casa quota 100, l’immigrazione è finita, sono battaglie vinte’, ora l’obiettivo è lo sviluppo e il taglio delle tasse e stiamo già lavorando alla nuova riforma del fisco”, ha detto ancora Durigon.

