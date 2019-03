RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Gli interventi per aiutare le donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GNECCHI

La Legge Fornero ha penalizzato molto le donne, per le quali sostanzialmente il canale di pensionamento principale resta la pensione di vecchiaia, il cui requisito però continua ad alzarsi e da quest’anno è arrivato a 67 anni. Maria Luisa Gnecchi, in un articolo pubblicato sul nuovo numero di Lavoro & Welfare dedicato a Quota 100 e al reddito di cittadinanza, mette in evidenzia come la riforma delle pensioni varata dal Governo ha bloccato “l’aspettativa di vita per le pensioni anticipate, canale di uscita dal lavoro maschile e non sulla pensione di vecchiaia”. Dal suo punto di vista, per aiutare le donne bisogna “agire sull’età per la pensione di vecchiaia: almeno sull’Ape sociale si sono pensati 2 anni di riduzione dei contributi necessari per tener conto dei figli, ma i lavori di cura vanno valorizzati in modo significativo”.

Dunque, “l’obiettivo da raggiungere sarebbe la pari responsabilità professionale e familiare tra uomini e donne, come già prevista teoricamente dalla legge 125 del 1991, ma ancora lontana dalla realizzazione, fino a quando questo obiettivo non sarà raggiunto bisogna compensare le donne di tutto il lavoro gratuito che svolgono per la società e la famiglia”. Per l’ex deputata occorre quindi che siano “studiate misure a favore delle donne che vadano ad incidere sull’età per la pensione di vecchiaia che è il canale di uscita delle donne e che permettano di aumentare la misura della pensione con il riconoscimento di contribuzione figurativa per i lavori di cura”. Un’istanza chiara e che viene condivisa da tempo dal Comitato Opzione donna social.

