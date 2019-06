Lazaro chi è?/ Video, il nuovo colpo di calciomercato dell’Inter

Chi è Valentino Lazaro? Se lo stanno domandando soprattutto i tifosi dell’Inter: è lui l’ultimo colpo di calciomercato della coppia Ausilio-Marotta. Lazaro è un classe 1996, di nazionalità austriaca, padre di origini angolane e madre greca, e arriva dall’Hertha Berlino. E’ un esterno destro a tutta fascia. Può fare il terzino della difesa a 4, oppure può può giocare come esterno alto di centrocampo nel modulo 3-5-2 che tanto piace ad Antonio Conte. Proprio in un posizione più avanzata Lazaro riesce ad esprimere al meglio le sue caratteristiche tecniche e fisiche: giocatore di corsa, molto veloce, dotato di una buona tecnica individuale e abile nei cross. La sua grande duttilità tattica lo ha portato in passato a ricoprire anche il ruolo di trequartista quando giocava nel Salisburgo. Questa posizione in campo ha evidenziato le sue doti di uomo assist e di incursore.

CHI E’ VALENTINO LAZARO? I NUMERI CHE HANNO CONVINTO CONTE

Il palmares dell’ultimo anno all’Hertha Berlino recita 3 gol e ben 7 assist all’attivo per il giovane Lazaro. Numeri importanti che hanno impressionato gli osservatori dell’Inter. E che gli hanno convinti a scegliere proprio il 23enne nel ballottaggio con Alessandro Florenzi che era l’altro autorevole candidato per la corsia di destra. Il capitano della Roma infatti ha la stessa versatilità di Lazaro, anche lui può ricoprire tutta la fascia e giocare come interno di centrocampo. Conte lo conosce bene, lo ha avuto con sé in Nazionale, e lo stima parecchio. Ma l’età, gli infortuni degli ultimi anni e il prezzo del cartellino hanno spostato il bilancio dalla parte di Lazaro. Che si appresta a firmare con l’inter un ricco contratto: ai tedeschi andranno circa 22 milioni. Ma il calciomercato dell’Inter è solo all’inizio: nei prossimi giorni ne vedremo delle belle.

