Impossibile tenere il conto, di giornata in giornata, dei protagonisti del mondo del calcio; a prendersi la scena sovente sono i giovani talenti, coloro che finalmente muovono i primi passi in prima squadra e con personalità strappano consensi e supporto. In tal senso spicca l’ascesa di Niccolò Pisilli, cresciuto nel vivaio giallorosso e reduce da una rete decisiva nella gara di Serie A tra Roma e Lecce. Non mancano chiaramente coloro che guardano ai ‘piccoli grandi campioni’ anche in riferimento alle curiosità di gossip. Ebbene, il gioiellino della Roma avrebbe una dolce metà che vanta un legame di sangue importante con una bandiera indiscussa del club giallorosso. Come racconta Leggo, la fidanzata di Niccolò Pisilli sarebbe Anastasia Conti, nipote del grande Bruno Conti.

Anastasia Conti, la prima dedica della fidanzata di Niccolò Pisilli: “Non sono perfetta, però…”

La fidanzata di Niccolò Pisilli, Anastasia Conti – nonchè nipote della leggenda della Roma Bruno Conti – si è praticamente presentata ai fan come tale proprio alcuni giorni fa pubblicando sui social un tenero video dedicato al centrocampista giallorosso con tanto di dedica al miele. Parole che dunque confermano la liaison e al contempo mettono in evidenza tutta la bellezza di un amore giovanile, puro e sincero.

“Di sicuro non sarò la ragazza perfetta, ma la tua fan numero uno che ti guarderà con occhi pieni di emozione ogni volta che ti vede giocare”. Queste le parole impresse in un romantico video da Anastasia Conti – fidanzata di Niccolò Pisilli – e che hanno emozionato non solo i tifosi della Roma ma anche coloro che amano osservare l’evolversi dell’amore per le coppie note.