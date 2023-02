Lazza, base di “Cenere” non funziona a Domenica In/ L’Ariston lo aiuta: mani a tempo!

Lazza a “Domenica In” si è esibito sulle note di “Cenere”, canzone seconda classificata al Festival di Sanremo 2023 e superata solo da “Due vite” di Marco Mengoni. L’ha fatto al teatro Ariston, al cospetto di zia Mara, ma senza base! Sì, perché, per uno scherzo del destino, quest’ultima non funzionava e, infatti, entrando Lazza ha precisato: “Ho un piccolo problema con la base, devo chiedere al pubblico di aiutarmi. Potete battere tutti le mani a tempo, così?”. E ha dato il via al “clap clap” che il pubblico ha perfettamente tenuto per tutto il tempo dell’esecuzione.

PUBBLICO AIUTA LAZZA A “DOMENICA IN”: LA BASE NON FUNZIONA, L’ARISTON BATTE LE MANI!

A quel punto, a cappella, Lazza ha eseguito per intero la prima strofa di “Cenere”, arrivando al ritornello e, a questo punto, in un’atmosfera magica, tutto il teatro ha cantato insieme a lui, dando vita a un’unica, meravigliosa voce. Un momento molto intenso, al quale ha fatto seguito la consegna di un mazzo di fiori al secondo classificato di Sanremo 2023, con Lazza che ha commentato: “Adesso questi li porto a mia nonna, visto che a mia mamma li ho già dati l’altra sera… Era il minimo che potessi fare… Dopo 28 anni di sopportazione, le dovevo un minimo di riconoscenza!”.

